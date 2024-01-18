РБК: глава отдела ФСБ Дворников ушел в отставку

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Михаил Мишустин на двусторонних встречах в Чолпон-Ате. Чолпон-Ата, депутат, чиновник, кресло, переговоры, портфель, бизнесмен, должность
Представитель ФСБ Василий Дворников ушел в отставку, передает РБК Фото:

Начальник управления программ содействия ФСБ Василий Дворников ушел в отставку. Об этом рассказал источник, близкий к службе безопасности.

«Василий Дворников ушел на пенсию. Должность начальника управления временно занимает его первый заместитель», — уточнили в РБК, ссылаясь на свой источник.

Дворников возглавил управление с 2002 году. Управления программ содействия ФСБ отвечает за взаимодействия со СМИ.

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Начальник управления программ содействия ФСБ Василий Дворников ушел в отставку. Об этом рассказал источник, близкий к службе безопасности. «Василий Дворников ушел на пенсию. Должность начальника управления временно занимает его первый заместитель», — уточнили в РБК, ссылаясь на свой источник. Дворников возглавил управление с 2002 году. Управления программ содействия ФСБ отвечает за взаимодействия со СМИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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