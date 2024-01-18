РБК: глава отдела ФСБ Дворников ушел в отставку

Представитель ФСБ Василий Дворников ушел в отставку, передает РБК
Начальник управления программ содействия ФСБ Василий Дворников ушел в отставку. Об этом рассказал источник, близкий к службе безопасности.
«Василий Дворников ушел на пенсию. Должность начальника управления временно занимает его первый заместитель», — уточнили в РБК, ссылаясь на свой источник.
Дворников возглавил управление с 2002 году. Управления программ содействия ФСБ отвечает за взаимодействия со СМИ.
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