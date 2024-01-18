Что даст жителям ХМАО включение двух районов в зону Арктики

Жителей Белоярского и Березовского районов ХМАО ждет ипотека со ставкой 2%

Жители районов ХМАО, включенных в состав Арктической зоны смогут рассчитывать на льготную ипотеку Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Включение Белоярского и Березовского района в Арктическую зону обеспечит налоговые преференции для бизнеса, а жители муниципалитетов смогут рассчитывать на льготную ипотеку. Об этом URA.RU рассказал вице-губернатор ХМАО Сергей Афанасьев и глава Белоярского района Сергей Маненков.

Инвесторы, которые планируют создавать новые производства и другие бизнесы на территории Белоярского и Березовского района после их включения в Арктическую зону, будут иметь налоговые льготы. «У нас есть пул проектов и идей. Это будет касаться обрабатывающей промышленности и рыбопереработки. Но мы также смотрим в новые горизонты, потому что опорной будет еще и няганская особая экономическая зона», — рассказал Афанасьев.

Маненков в беседе с URA.RU сообщил, что жителей двух муниципалитетов ждет ипотека со ставкой 2% годовых. «Льготная ипотека будет для молодых семей до 35 лет, педагогов и врачей. Это здорово. Сегодня вы в банке берете три миллиона рублей, а отдаете шесть. А тут под два процента — квартира в лизинг, можно сказать», — резюмировал глава Белоярского района.

После того, как на заседании правительства РФ законопроект о включении двух районов ХМАО в Арктическую зону был одобрен, следующий шаг — это его принятие Госдумой. Ориентировочно, этот процесс может занять около месяца.