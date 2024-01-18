18 января 2024

Россияне пожаловались на сбои в работе Telegram. Скрин

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Клипарт Google и Telegram. Тюмень, смартфон, telegram, телеграм
Большинство сообщений о сбоях поступают из республик Башкортостана и Татарстана Фото:

Пользователи мессенджера Telegram из Татарстана и Башкортостана жалуются на сбои в работе. Об этом сообщает детектор сбоев и сайтов Downdetector.

Судя по графику работоспособности мессенджера, начиная со второй половины дня все больше проходит сообщений о сбоях в работе Telegram. Большинство пользователей, жалующихся на проблемы с работоспособностью, географически находятся на территории Башкирии и Татарстана.

Данные агрегатора Downdetector о сбоях в Telegram
Данные агрегатора Downdetector о сбоях в Telegram

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Пользователи мессенджера Telegram из Татарстана и Башкортостана жалуются на сбои в работе. Об этом сообщает детектор сбоев и сайтов Downdetector. Судя по графику работоспособности мессенджера, начиная со второй половины дня все больше проходит сообщений о сбоях в работе Telegram. Большинство пользователей, жалующихся на проблемы с работоспособностью, географически находятся на территории Башкирии и Татарстана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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