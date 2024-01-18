Большинство сообщений о сбоях поступают из республик Башкортостана и Татарстана
Пользователи мессенджера Telegram из Татарстана и Башкортостана жалуются на сбои в работе. Об этом сообщает детектор сбоев и сайтов Downdetector.
Судя по графику работоспособности мессенджера, начиная со второй половины дня все больше проходит сообщений о
Данные агрегатора Downdetector о сбоях в Telegram
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