Развлечения Культура У пермского театра «У моста» закончилась лицензия на титульный фестиваль Фестиваль Мартина МакДонахана в Перми прекратил существование 19 января 2024 в 10:17 Размер текста - 17 + Сергей Федотов и театр «У моста» разрабатывают новый фестиваль Фото: Сергей Русанов © URA.RU Международный театральный фестиваль Мартина МакДонахана, придуманный и проводимый в Перми с 2014 года, прекратил существование. Как пояснили минкультуры Прикамья, у театра «У моста», худрук которого Сергей Федотов придумал фестиваль, закончилась лицензия. «В связи с окончанием лицензии фестиваля Мартина МакДонахана на территории РФ театром „У Моста“ разработана новая концепция реализации международного театрального фестиваля», — цитирует пояснение минкульта ИА «Текст». На смену фестивалю МакДонахана придет новый — под названием «Фантасмагория». Первый фестиваль Мартина МакДонаха состоялся в 2014 году. Организатором и идейным вдохновителем стал основатель и художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов. Международный театральный фестиваль Мартина МакДонахана, придуманный и проводимый в Перми с 2014 года, прекратил существование. Как пояснили минкультуры Прикамья, у театра «У моста», худрук которого Сергей Федотов придумал фестиваль, закончилась лицензия. «В связи с окончанием лицензии фестиваля Мартина МакДонахана на территории РФ театром „У Моста“ разработана новая концепция реализации международного театрального фестиваля», — цитирует пояснение минкульта ИА «Текст». На смену фестивалю МакДонахана придет новый — под названием «Фантасмагория». Первый фестиваль Мартина МакДонаха состоялся в 2014 году. Организатором и идейным вдохновителем стал основатель и художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям