18 января 2024

У пермского театра «У моста» закончилась лицензия на титульный фестиваль

Фестиваль Мартина МакДонахана в Перми прекратил существование
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, театр у моста
Сергей Федотов и театр «У моста» разрабатывают новый фестиваль Фото:

Международный театральный фестиваль Мартина МакДонахана, придуманный и проводимый в Перми с 2014 года, прекратил существование. Как пояснили минкультуры Прикамья, у театра «У моста», худрук которого Сергей Федотов придумал фестиваль, закончилась лицензия.

«В связи с окончанием лицензии фестиваля Мартина МакДонахана на территории РФ театром „У Моста“ разработана новая концепция реализации международного театрального фестиваля», — цитирует пояснение минкульта ИА «Текст». На смену фестивалю МакДонахана придет новый — под названием «Фантасмагория».

Первый фестиваль Мартина МакДонаха состоялся в 2014 году. Организатором и идейным вдохновителем стал основатель и художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.

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Международный театральный фестиваль Мартина МакДонахана, придуманный и проводимый в Перми с 2014 года, прекратил существование. Как пояснили минкультуры Прикамья, у театра «У моста», худрук которого Сергей Федотов придумал фестиваль, закончилась лицензия. «В связи с окончанием лицензии фестиваля Мартина МакДонахана на территории РФ театром „У Моста“ разработана новая концепция реализации международного театрального фестиваля», — цитирует пояснение минкульта ИА «Текст». На смену фестивалю МакДонахана придет новый — под названием «Фантасмагория». Первый фестиваль Мартина МакДонаха состоялся в 2014 году. Организатором и идейным вдохновителем стал основатель и художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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