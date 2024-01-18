У пермского театра «У моста» закончилась лицензия на титульный фестиваль

Международный театральный фестиваль Мартина МакДонахана, придуманный и проводимый в Перми с 2014 года, прекратил существование. Как пояснили минкультуры Прикамья, у театра «У моста», худрук которого Сергей Федотов придумал фестиваль, закончилась лицензия.
«В связи с окончанием лицензии фестиваля Мартина МакДонахана на территории РФ театром „У Моста“ разработана новая концепция реализации международного театрального фестиваля», — цитирует пояснение минкульта ИА «Текст». На смену фестивалю МакДонахана придет новый — под названием «Фантасмагория».
Первый фестиваль Мартина МакДонаха состоялся в 2014 году. Организатором и идейным вдохновителем стал основатель и художественный руководитель пермского театра «У Моста» Сергей Федотов.
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