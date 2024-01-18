18 января 2024

Всемирная боксерская организация возобновляет бои в России — с Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Евгений Романов (справа) — претендент на титул чемпиона мира
Евгений Романов (справа) — претендент на титул чемпиона мира Фото:

Всемирная ассоциация бокса (WBA) санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Поединок пройдет в Екатеринбурге 10 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions.

«WBA санкционировала отборочный бой между российским боксером Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем из Китая. Это первый поединок такого уровня с момента введения ограничений на проведение подобных противостояний в нашей стране», — рассказали в компании.

Бой пройдет 10 февраля на арене «Уралец» и станет соглавным событием шоу от RCC. Боксеры проведут 12 раундов в весовой категории 101,6 кг. Сейчас титул чемпиона мира у боксера Академии РМК Евгения Тищенко. Именно с ним будет боксировать победитель предстоящего поединка.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всемирная ассоциация бокса (WBA) санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Поединок пройдет в Екатеринбурге 10 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions. «WBA санкционировала отборочный бой между российским боксером Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем из Китая. Это первый поединок такого уровня с момента введения ограничений на проведение подобных противостояний в нашей стране», — рассказали в компании. Бой пройдет 10 февраля на арене «Уралец» и станет соглавным событием шоу от RCC. Боксеры проведут 12 раундов в весовой категории 101,6 кг. Сейчас титул чемпиона мира у боксера Академии РМК Евгения Тищенко. Именно с ним будет боксировать победитель предстоящего поединка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...