Всемирная боксерская организация возобновляет бои в России — с Екатеринбурга

Всемирная ассоциация бокса (WBA) санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Поединок пройдет в Екатеринбурге 10 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions.
«WBA санкционировала отборочный бой между российским боксером Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем из Китая. Это первый поединок такого уровня с момента введения ограничений на проведение подобных противостояний в нашей стране», — рассказали в компании.
Бой пройдет 10 февраля на арене «Уралец» и станет соглавным событием шоу от RCC. Боксеры проведут 12 раундов в весовой категории 101,6 кг. Сейчас титул чемпиона мира у боксера Академии РМК Евгения Тищенко. Именно с ним будет боксировать победитель предстоящего поединка.
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