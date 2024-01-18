Всемирная боксерская организация возобновляет бои в России — с Екатеринбурга

19 января 2024 в 11:27 Размер текста - 17 +

Евгений Романов (справа) — претендент на титул чемпиона мира Фото: Евгений Романов Всемирная ассоциация бокса (WBA) санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Поединок пройдет в Екатеринбурге 10 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions. «WBA санкционировала отборочный бой между российским боксером Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем из Китая. Это первый поединок такого уровня с момента введения ограничений на проведение подобных противостояний в нашей стране», — рассказали в компании. Бой пройдет 10 февраля на арене «Уралец» и станет соглавным событием шоу от RCC. Боксеры проведут 12 раундов в весовой категории 101,6 кг. Сейчас титул чемпиона мира у боксера Академии РМК Евгения Тищенко. Именно с ним будет боксировать победитель предстоящего поединка.

Всемирная ассоциация бокса (WBA) санкционировала первый бой в России после введенных в феврале 2022 года ограничений. Поединок пройдет в Екатеринбурге 10 февраля, сообщили URA.RU в пресс-службе промоутерской компании RCC Boxing Promotions. «WBA санкционировала отборочный бой между российским боксером Евгением Романовым и Чжаном Чжаосинем из Китая. Это первый поединок такого уровня с момента введения ограничений на проведение подобных противостояний в нашей стране», — рассказали в компании. Бой пройдет 10 февраля на арене «Уралец» и станет соглавным событием шоу от RCC. Боксеры проведут 12 раундов в весовой категории 101,6 кг. Сейчас титул чемпиона мира у боксера Академии РМК Евгения Тищенко. Именно с ним будет боксировать победитель предстоящего поединка.