18 января 2024

Тюменец за смертельное ДТП отделался принудительными работами

© Служба новостей «URA.RU»
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Виновник смертельного ДТП перевозил песок Фото:

Житель Тюмени, по вине которого в ДТП погиб мужчина, получил наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

«Тюменский районный суд вынес приговор 35-летнему Сергею Смирнову, ставшему виновником смертельного ДТП под Тюменью. Признав его виновным, суд на два года лишил его свободы, на два с половиной — водительского удостоверения. Однако в качестве альтернативы за впервые совершенное тяжкое преступление суд назначил ему два года принудительных работ», — указано в сообщении ведомства.

В августе 2023 года осужденный не справился с управлением и ударил большегрузом, на котором выполнял работы, во встречный самосвал. От полученных травм водитель встречного автомобиля скончался на месте.

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Житель Тюмени, по вине которого в ДТП погиб мужчина, получил наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский районный суд вынес приговор 35-летнему Сергею Смирнову, ставшему виновником смертельного ДТП под Тюменью. Признав его виновным, суд на два года лишил его свободы, на два с половиной — водительского удостоверения. Однако в качестве альтернативы за впервые совершенное тяжкое преступление суд назначил ему два года принудительных работ», — указано в сообщении ведомства. В августе 2023 года осужденный не справился с управлением и ударил большегрузом, на котором выполнял работы, во встречный самосвал. От полученных травм водитель встречного автомобиля скончался на месте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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