Тюменец за смертельное ДТП отделался принудительными работами

Житель Тюмени, по вине которого в ДТП погиб мужчина, получил наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
«Тюменский районный суд вынес приговор 35-летнему Сергею Смирнову, ставшему виновником смертельного ДТП под Тюменью. Признав его виновным, суд на два года лишил его свободы, на два с половиной — водительского удостоверения. Однако в качестве альтернативы за впервые совершенное тяжкое преступление суд назначил ему два года принудительных работ», — указано в сообщении ведомства.
В августе 2023 года осужденный не справился с управлением и ударил большегрузом, на котором выполнял работы, во встречный самосвал. От полученных травм водитель встречного автомобиля скончался на месте.
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