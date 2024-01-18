Тюменец за смертельное ДТП отделался принудительными работами

19 января 2024 в 12:21 Размер текста - 17 +

Виновник смертельного ДТП перевозил песок Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Тюмени, по вине которого в ДТП погиб мужчина, получил наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский районный суд вынес приговор 35-летнему Сергею Смирнову, ставшему виновником смертельного ДТП под Тюменью. Признав его виновным, суд на два года лишил его свободы, на два с половиной — водительского удостоверения. Однако в качестве альтернативы за впервые совершенное тяжкое преступление суд назначил ему два года принудительных работ», — указано в сообщении ведомства. В августе 2023 года осужденный не справился с управлением и ударил большегрузом, на котором выполнял работы, во встречный самосвал. От полученных травм водитель встречного автомобиля скончался на месте.

Житель Тюмени, по вине которого в ДТП погиб мужчина, получил наказание в виде принудительных работ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. «Тюменский районный суд вынес приговор 35-летнему Сергею Смирнову, ставшему виновником смертельного ДТП под Тюменью. Признав его виновным, суд на два года лишил его свободы, на два с половиной — водительского удостоверения. Однако в качестве альтернативы за впервые совершенное тяжкое преступление суд назначил ему два года принудительных работ», — указано в сообщении ведомства. В августе 2023 года осужденный не справился с управлением и ударил большегрузом, на котором выполнял работы, во встречный самосвал. От полученных травм водитель встречного автомобиля скончался на месте.