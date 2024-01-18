18 января 2024

Водителям автобусов в Екатеринбурге подняли зарплату на 10%

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, водитель автобуса, автобус, общественный транспорт, медицинская маска, защитная маска, маска на лицо
После индексации тарифная ставка для водителей общественного транспорта составит 11 616 рублей Фото:

Сотрудникам МУП «Гортранс» — главного перевозчика в Екатеринбурге — проиндексируют зарплату на 10%. Эту информацию URA.RU подтвердили в городской администрации.

«Проиндексировать размер тарифных ставок, окладов, отдельных расценок всех работников ЕМУП „Гортранс“ с 1.01.2024 на 10%. Установить тарифную ставку первого разряда в размере 11 616 рублей», — говорится в подписанном приказе. Последний раз зарплаты поднимали в феврале 2023 года — на 11%.

Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников. Как не раз объясняли в мэрии, из-за нехватки кадров порой просто некому выходить на маршруты. Помимо повышенных зарплат, водителей заманивают в «Гортранс» льготной ипотекой.

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Сотрудникам МУП «Гортранс» — главного перевозчика в Екатеринбурге — проиндексируют зарплату на 10%. Эту информацию URA.RU подтвердили в городской администрации. «Проиндексировать размер тарифных ставок, окладов, отдельных расценок всех работников ЕМУП „Гортранс“ с 1.01.2024 на 10%. Установить тарифную ставку первого разряда в размере 11 616 рублей», — говорится в подписанном приказе. Последний раз зарплаты поднимали в феврале 2023 года — на 11%. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников. Как не раз объясняли в мэрии, из-за нехватки кадров порой просто некому выходить на маршруты. Помимо повышенных зарплат, водителей заманивают в «Гортранс» льготной ипотекой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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