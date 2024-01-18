Водителям автобусов в Екатеринбурге подняли зарплату на 10%

Сотрудникам МУП «Гортранс» — главного перевозчика в Екатеринбурге — проиндексируют зарплату на 10%. Эту информацию URA.RU подтвердили в городской администрации.
«Проиндексировать размер тарифных ставок, окладов, отдельных расценок всех работников ЕМУП „Гортранс“ с 1.01.2024 на 10%. Установить тарифную ставку первого разряда в размере 11 616 рублей», — говорится в подписанном приказе. Последний раз зарплаты поднимали в феврале 2023 года — на 11%.
Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников. Как не раз объясняли в мэрии, из-за нехватки кадров порой просто некому выходить на маршруты. Помимо повышенных зарплат, водителей заманивают в «Гортранс» льготной ипотекой.
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