Общество Транспорт Водителям автобусов в Екатеринбурге подняли зарплату на 10% 19 января 2024 в 12:38 Размер текста - 17 + После индексации тарифная ставка для водителей общественного транспорта составит 11 616 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Сотрудникам МУП «Гортранс» — главного перевозчика в Екатеринбурге — проиндексируют зарплату на 10%. Эту информацию URA.RU подтвердили в городской администрации. «Проиндексировать размер тарифных ставок, окладов, отдельных расценок всех работников ЕМУП „Гортранс“ с 1.01.2024 на 10%. Установить тарифную ставку первого разряда в размере 11 616 рублей», — говорится в подписанном приказе. Последний раз зарплаты поднимали в феврале 2023 года — на 11%. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников. Как не раз объясняли в мэрии, из-за нехватки кадров порой просто некому выходить на маршруты. Помимо повышенных зарплат, водителей заманивают в «Гортранс» льготной ипотекой. Сотрудникам МУП «Гортранс» — главного перевозчика в Екатеринбурге — проиндексируют зарплату на 10%. Эту информацию URA.RU подтвердили в городской администрации. «Проиндексировать размер тарифных ставок, окладов, отдельных расценок всех работников ЕМУП „Гортранс“ с 1.01.2024 на 10%. Установить тарифную ставку первого разряда в размере 11 616 рублей», — говорится в подписанном приказе. Последний раз зарплаты поднимали в феврале 2023 года — на 11%. Низкие зарплаты — одна из причин, почему предприятие испытывает дефицит сотрудников. Как не раз объясняли в мэрии, из-за нехватки кадров порой просто некому выходить на маршруты. Помимо повышенных зарплат, водителей заманивают в «Гортранс» льготной ипотекой. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям