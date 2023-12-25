25 декабря 2023

Кадровый дефицит в «Гортрансе» Екатеринбурга решат льготной ипотекой

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителям «Гортранса» планируют давать льготную ипотеку Фото:

Чтобы решить проблему кадрового дефицита в ЕМУП «Гортранс», администрация Екатеринбурга предложила предоставлять сотрудникам ипотеку на льготных условиях. Об этом мэр Алексей Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU.

«У нас большая проблема с кадровым обеспечением, не буду скрывать. Но сегодня ряд мероприятий мы уже прорабатываем, вплоть до предоставления льготной ипотеки тем людям, которые готовы работать водителями в „Гортрансе“. Уже с застройщиками мы разговоры ведем. <…> И более того, по моему поручению создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме отслеживает выход транспорта, наличие кондукторов и водителей. Прилагаем меры в ежедневном режиме для того, чтобы жители Екатеринбурга были в полной мере обеспечены услугами», — отметил Орлов.

Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском «Гортрансе» свободно 3030 ставок водителей, кондукторов и ремонтных специалистов. Считается, что ключевая причина дефицита — низкие зарплаты.

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Чтобы решить проблему кадрового дефицита в ЕМУП «Гортранс», администрация Екатеринбурга предложила предоставлять сотрудникам ипотеку на льготных условиях. Об этом мэр Алексей Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU. «У нас большая проблема с кадровым обеспечением, не буду скрывать. Но сегодня ряд мероприятий мы уже прорабатываем, вплоть до предоставления льготной ипотеки тем людям, которые готовы работать водителями в „Гортрансе“. Уже с застройщиками мы разговоры ведем. <…> И более того, по моему поручению создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме отслеживает выход транспорта, наличие кондукторов и водителей. Прилагаем меры в ежедневном режиме для того, чтобы жители Екатеринбурга были в полной мере обеспечены услугами», — отметил Орлов. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском «Гортрансе» свободно 3030 ставок водителей, кондукторов и ремонтных специалистов. Считается, что ключевая причина дефицита — низкие зарплаты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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