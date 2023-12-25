Кадровый дефицит в «Гортрансе» Екатеринбурга решат льготной ипотекой

Чтобы решить проблему кадрового дефицита в ЕМУП «Гортранс», администрация Екатеринбурга предложила предоставлять сотрудникам ипотеку на льготных условиях. Об этом мэр Алексей Орлов сообщил на заседании думы, передает корреспондент URA.RU.
«У нас большая проблема с кадровым обеспечением, не буду скрывать. Но сегодня ряд мероприятий мы уже прорабатываем, вплоть до предоставления льготной ипотеки тем людям, которые готовы работать водителями в „Гортрансе“. Уже с застройщиками мы разговоры ведем. <…> И более того, по моему поручению создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме отслеживает выход транспорта, наличие кондукторов и водителей. Прилагаем меры в ежедневном режиме для того, чтобы жители Екатеринбурга были в полной мере обеспечены услугами», — отметил Орлов.
Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском «Гортрансе» свободно 3030 ставок водителей, кондукторов и ремонтных специалистов. Считается, что ключевая причина дефицита — низкие зарплаты.
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