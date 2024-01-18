18 января 2024

В ЯНАО подросток унижал товарищей и снимал на камеру

Суд Надыма взыскал моральную компенсацию в пользу жертв подросткового буллинга
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улицы города. Курган, снег, драка, подростки, дети, школьники, уличная драка
Двое подростков из Надымского района стали жертвами подросткового буллинга (фото из архива) Фото:

В Надымском районе ЯНАО подросток издевался над своими сверстниками, заставлял их вставать на колени и извиняться, снимая действие на камеру мобильного телефона. Обстоятельства происшествия дошли до суда, в котором в пользу жертв агрессора взыскали моральную компенсацию. Об этом на условиях анонимности сообщил URA.RU источник, знакомый с решением суда. Факт взыскания денежных средств подтверждается пресс-службой окружной прокуратуры.

«В 2022 году мальчик, используя малозначительный повод, причинил несовершеннолетней нравственные и психологические страдания. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшей полагающуюся компенсацию в размере 100 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба окружной прокуратуры.

Собеседник сообщил корреспонденту агентства, что в отношении законных представителей подростка, унизившего ребят, было подано два иска. Из заявления родителей пострадавших детей следует, что подросток вывез в лес своих сверстников — парня и девушку, где заставлял их вставать на колени и извиняться, а сам снимал видео, нецензурно выражался, проявлял другие хулиганские действия, а после распространил запись среди знакомых. Причиной агрессии могло послужить то, что девушка предпочла хулигану другого мальчика.

Родителям парня рассказала о произошедшем мать девушки. Сам он боялся предать дело огласке из-за угроз, постоянно поступающих от агрессора, и испытанного унижения. Летом 2023 года было подано заявление в полицию, происшествием заинтересовалась прокуратура Надыма. В декабре суд взыскал с законных представителей агрессивного подростка 30 тысяч рублей в пользу парня и 100 тысяч рублей в пользу девушки, в качестве моральной компенсации.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надымском районе ЯНАО подросток издевался над своими сверстниками, заставлял их вставать на колени и извиняться, снимая действие на камеру мобильного телефона. Обстоятельства происшествия дошли до суда, в котором в пользу жертв агрессора взыскали моральную компенсацию. Об этом на условиях анонимности сообщил URA.RU источник, знакомый с решением суда. Факт взыскания денежных средств подтверждается пресс-службой окружной прокуратуры. «В 2022 году мальчик, используя малозначительный повод, причинил несовершеннолетней нравственные и психологические страдания. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшей полагающуюся компенсацию в размере 100 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. Собеседник сообщил корреспонденту агентства, что в отношении законных представителей подростка, унизившего ребят, было подано два иска. Из заявления родителей пострадавших детей следует, что подросток вывез в лес своих сверстников — парня и девушку, где заставлял их вставать на колени и извиняться, а сам снимал видео, нецензурно выражался, проявлял другие хулиганские действия, а после распространил запись среди знакомых. Причиной агрессии могло послужить то, что девушка предпочла хулигану другого мальчика. Родителям парня рассказала о произошедшем мать девушки. Сам он боялся предать дело огласке из-за угроз, постоянно поступающих от агрессора, и испытанного унижения. Летом 2023 года было подано заявление в полицию, происшествием заинтересовалась прокуратура Надыма. В декабре суд взыскал с законных представителей агрессивного подростка 30 тысяч рублей в пользу парня и 100 тысяч рублей в пользу девушки, в качестве моральной компенсации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...