В ЯНАО подросток унижал товарищей и снимал на камеру

Суд Надыма взыскал моральную компенсацию в пользу жертв подросткового буллинга

19 января 2024 в 13:28 Размер текста - 17 +

Двое подростков из Надымского района стали жертвами подросткового буллинга (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надымском районе ЯНАО подросток издевался над своими сверстниками, заставлял их вставать на колени и извиняться, снимая действие на камеру мобильного телефона. Обстоятельства происшествия дошли до суда, в котором в пользу жертв агрессора взыскали моральную компенсацию. Об этом на условиях анонимности сообщил URA.RU источник, знакомый с решением суда. Факт взыскания денежных средств подтверждается пресс-службой окружной прокуратуры. «В 2022 году мальчик, используя малозначительный повод, причинил несовершеннолетней нравственные и психологические страдания. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшей полагающуюся компенсацию в размере 100 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. Собеседник сообщил корреспонденту агентства, что в отношении законных представителей подростка, унизившего ребят, было подано два иска. Из заявления родителей пострадавших детей следует, что подросток вывез в лес своих сверстников — парня и девушку, где заставлял их вставать на колени и извиняться, а сам снимал видео, нецензурно выражался, проявлял другие хулиганские действия, а после распространил запись среди знакомых. Причиной агрессии могло послужить то, что девушка предпочла хулигану другого мальчика. Родителям парня рассказала о произошедшем мать девушки. Сам он боялся предать дело огласке из-за угроз, постоянно поступающих от агрессора, и испытанного унижения. Летом 2023 года было подано заявление в полицию, происшествием заинтересовалась прокуратура Надыма. В декабре суд взыскал с законных представителей агрессивного подростка 30 тысяч рублей в пользу парня и 100 тысяч рублей в пользу девушки, в качестве моральной компенсации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Надымском районе ЯНАО подросток издевался над своими сверстниками, заставлял их вставать на колени и извиняться, снимая действие на камеру мобильного телефона. Обстоятельства происшествия дошли до суда, в котором в пользу жертв агрессора взыскали моральную компенсацию. Об этом на условиях анонимности сообщил URA.RU источник, знакомый с решением суда. Факт взыскания денежных средств подтверждается пресс-службой окружной прокуратуры. «В 2022 году мальчик, используя малозначительный повод, причинил несовершеннолетней нравственные и психологические страдания. Суд удовлетворил требования прокуратуры и взыскал в пользу пострадавшей полагающуюся компенсацию в размере 100 тысяч рублей», — сообщила пресс-служба окружной прокуратуры. Собеседник сообщил корреспонденту агентства, что в отношении законных представителей подростка, унизившего ребят, было подано два иска. Из заявления родителей пострадавших детей следует, что подросток вывез в лес своих сверстников — парня и девушку, где заставлял их вставать на колени и извиняться, а сам снимал видео, нецензурно выражался, проявлял другие хулиганские действия, а после распространил запись среди знакомых. Причиной агрессии могло послужить то, что девушка предпочла хулигану другого мальчика. Родителям парня рассказала о произошедшем мать девушки. Сам он боялся предать дело огласке из-за угроз, постоянно поступающих от агрессора, и испытанного унижения. Летом 2023 года было подано заявление в полицию, происшествием заинтересовалась прокуратура Надыма. В декабре суд взыскал с законных представителей агрессивного подростка 30 тысяч рублей в пользу парня и 100 тысяч рублей в пользу девушки, в качестве моральной компенсации.