18 января 2024

В избиении девочки из Нижнего Тагила братьями-азербайджанцами нашли виновных

Прокуратура вынесла представления после проверки школы, где избили свердловчанку
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Прокуратура вынесла четыре представления об устранении нарушений после проверки тагильской школы №56 (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Братья-азербайджанцы избили школьников в Нижнем Тагиле

По итогам проверки школы №56 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где братья-азербайджанцы избили 11-летнюю одноклассницу, прокуратура вынесла четыре представления. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Представления об устранении нарушений получили управление образования, директор школы, отделение полиции и ЧОП — за бездействие школьного охранника, который видел нападение на девочку, сообщает издание «Телекон». Охранник должен был сообщить о ЧП в полицию, но не сделал этого.

Инцидент произошел 29 декабря напротив школы №56 в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, пятиклассники Рашад и Камал А. подкараулили двух своих сверстников — мальчика и девочку-сироту — и напали на них. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Силовики выступили с заявлением лишь спустя четыре дня — только после того, как о ЧП стали писать в соцсетях и СМИ. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подробнее — в сюжете URA.RU.

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По итогам проверки школы №56 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где братья-азербайджанцы избили 11-летнюю одноклассницу, прокуратура вынесла четыре представления. Об этом рассказали в надзорном ведомстве. Представления об устранении нарушений получили управление образования, директор школы, отделение полиции и ЧОП — за бездействие школьного охранника, который видел нападение на девочку, сообщает издание «Телекон». Охранник должен был сообщить о ЧП в полицию, но не сделал этого. Инцидент произошел 29 декабря напротив школы №56 в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, пятиклассники Рашад и Камал А. подкараулили двух своих сверстников — мальчика и девочку-сироту — и напали на них. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Силовики выступили с заявлением лишь спустя четыре дня — только после того, как о ЧП стали писать в соцсетях и СМИ. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подробнее — в сюжете URA.RU.
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