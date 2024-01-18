В избиении девочки из Нижнего Тагила братьями-азербайджанцами нашли виновных

По итогам проверки школы №56 в Нижнем Тагиле (Свердловская область), где братья-азербайджанцы избили 11-летнюю одноклассницу, прокуратура вынесла четыре представления. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.
Представления об устранении нарушений получили управление образования, директор школы, отделение полиции и ЧОП — за бездействие школьного охранника, который видел нападение на девочку, сообщает издание «Телекон». Охранник должен был сообщить о ЧП в полицию, но не сделал этого.
Инцидент произошел 29 декабря напротив школы №56 в Нижнем Тагиле. По предварительным данным, пятиклассники Рашад и Камал А. подкараулили двух своих сверстников — мальчика и девочку-сироту — и напали на них. Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота. Силовики выступили с заявлением лишь спустя четыре дня — только после того, как о ЧП стали писать в соцсетях и СМИ. Уголовное дело возбуждено по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Подробнее — в сюжете URA.RU.
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