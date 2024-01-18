Цена «Ауруса» начинается от 37 миллионов рублей
В Ноябрьске (ЯНАО) жители заметили на дороге люксовый отечественный автомобиль Aurus Senat. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«Опять тестируют на Крайнем Севере?» — задал вопрос подписчик страницы «ВКонтакте» «Реальный Ноябрьск». Кто-то из читателей поста перепутал «Аурус» с «Бентли», но ему подсказали, что это Aurus Senat.
Автомобили Aurus являются люксовым российским брендом. Цена базовой версии начинается от 37 миллионов рублей.
Автомобиль «Аурус Сенат» на дороге в Ноябрьске
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