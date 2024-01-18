18 января 2024

В Ноябрьске заметили на дороге люксовый автомобиль Aurus Senat. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Иннопром-2023. Екатеринбург, отечественный автопром, российский автомобиль, аурус, aurus komendant
Цена «Ауруса» начинается от 37 миллионов рублей Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) жители заметили на дороге люксовый отечественный автомобиль Aurus Senat. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«Опять тестируют на Крайнем Севере?» — задал вопрос подписчик страницы «ВКонтакте» «Реальный Ноябрьск». Кто-то из читателей поста перепутал «Аурус» с «Бентли», но ему подсказали, что это Aurus Senat.

Автомобили Aurus являются люксовым российским брендом. Цена базовой версии начинается от 37 миллионов рублей.

Автомобиль «Аурус Сенат» на дороге в Ноябрьске
Автомобиль «Аурус Сенат» на дороге в Ноябрьске
Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) жители заметили на дороге люксовый отечественный автомобиль Aurus Senat. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «Опять тестируют на Крайнем Севере?» — задал вопрос подписчик страницы «ВКонтакте» «Реальный Ноябрьск». Кто-то из читателей поста перепутал «Аурус» с «Бентли», но ему подсказали, что это Aurus Senat. Автомобили Aurus являются люксовым российским брендом. Цена базовой версии начинается от 37 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...