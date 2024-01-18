18 января 2024

В бюджете Пермского края стало больше денег, несмотря на санкции Запада

В бюджете Пермского края стало больше денег, несмотря на санкции
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, правительство пермского края, здание администрации губернатора пермского края
Бюджет края справился с санкционным давлением Фото:

Бюджет Пермского края не только выдержал санкции запада — денег в бюджет поступило больше запланированного. В 2023 году в краевую казну поступило 243.3 млрд рублей, сообщает краевое министерство финансов.

«Несмотря на все сложности, связанные с наложением санкций на Российскую Федерацию, запреты на реализацию продукции за пределы страны, экономика края в 2023 году выросла. Региональный бюджет за минувший год сохранил устойчивость и сбалансированность. Доходы краевой казны по оперативным данным за 2023 год получены в объеме 243,3 млрд рублей или 116,3% годового плана», — сообщает ведомство.

Несмотря не перевыполнение плана по доходам, бюджет остается дефицитным. Это связано с долговой нагрузкой: регион взял кредиты у федерального центра на сумму 28 млрд рублей. Средства необходимы региону на строительство автодорог, транспортные развязки «Строителей-площадь Гайдара», новое здания художественной галереи, новые автобусы и реконструкцию теплосетей в Чайковском.

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Бюджет Пермского края не только выдержал санкции запада — денег в бюджет поступило больше запланированного. В 2023 году в краевую казну поступило 243.3 млрд рублей, сообщает краевое министерство финансов. «Несмотря на все сложности, связанные с наложением санкций на Российскую Федерацию, запреты на реализацию продукции за пределы страны, экономика края в 2023 году выросла. Региональный бюджет за минувший год сохранил устойчивость и сбалансированность. Доходы краевой казны по оперативным данным за 2023 год получены в объеме 243,3 млрд рублей или 116,3% годового плана», — сообщает ведомство. Несмотря не перевыполнение плана по доходам, бюджет остается дефицитным. Это связано с долговой нагрузкой: регион взял кредиты у федерального центра на сумму 28 млрд рублей. Средства необходимы региону на строительство автодорог, транспортные развязки «Строителей-площадь Гайдара», новое здания художественной галереи, новые автобусы и реконструкцию теплосетей в Чайковском.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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