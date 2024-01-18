Курганца будут судить за пьяное вождение, которое привело к смерти ребенка

Житель Варгашинского округа, будучи пьяным, насмерть сбил одиннадцатилетнего ребенка. Мужчина задержан. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СКР по Курганской области.
«Согласно данным следствия, днем 24 сентября 2023 года мужчина в нетрезвом состоянии управлял личным автомобилем. На улице Красных Борцов в селе Мокроусово водитель совершил наезд на 11-летнего ребенка, находившегося на придомовой территории. От полученных травм девочка впоследствии скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.
В настоящее время следствие по делу завершенно. По информации из поста, в скором времени уголовное дело жителя Варгашинского округа будет передано на рассмотрение в суд.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.