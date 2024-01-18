18 января 2024

Курганца будут судить за пьяное вождение, которое привело к смерти ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, делопроизводство
Уголовное дело курганца скоро будет передано в суд Фото:

Житель Варгашинского округа, будучи пьяным, насмерть сбил одиннадцатилетнего ребенка. Мужчина задержан. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СКР по Курганской области.

«Согласно данным следствия, днем 24 сентября 2023 года мужчина в нетрезвом состоянии управлял личным автомобилем. На улице Красных Борцов в селе Мокроусово водитель совершил наезд на 11-летнего ребенка, находившегося на придомовой территории. От полученных травм девочка впоследствии скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие по делу завершенно. По информации из поста, в скором времени уголовное дело жителя Варгашинского округа будет передано на рассмотрение в суд.

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Житель Варгашинского округа, будучи пьяным, насмерть сбил одиннадцатилетнего ребенка. Мужчина задержан. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СУ СКР по Курганской области. «Согласно данным следствия, днем 24 сентября 2023 года мужчина в нетрезвом состоянии управлял личным автомобилем. На улице Красных Борцов в селе Мокроусово водитель совершил наезд на 11-летнего ребенка, находившегося на придомовой территории. От полученных травм девочка впоследствии скончалась в медицинском учреждении», — говорится в сообщении. В настоящее время следствие по делу завершенно. По информации из поста, в скором времени уголовное дело жителя Варгашинского округа будет передано на рассмотрение в суд.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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