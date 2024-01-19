Песков рассказал совершил ли Путин традиционное окунание в прорубь

Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, заявил Дмитрий Песков
Президент России Владимир Путин совершил традиционное окунание в прорубь по случаю Крещения. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Утром возникло много вопросов о том, окунулся ли президент в прорубь. Да, он традиционно сделал это утром по случаю Крещения», — заявил Песков.
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