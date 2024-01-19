Песков рассказал совершил ли Путин традиционное окунание в прорубь

Песков: Владимир Путин совершил окунание в прорубь по случаю Крещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин окунулся в прорубь по случаю Крещения, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент России Владимир Путин совершил традиционное окунание в прорубь по случаю Крещения. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Утром возникло много вопросов о том, окунулся ли президент в прорубь. Да, он традиционно сделал это утром по случаю Крещения», — заявил Песков.

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Президент России Владимир Путин совершил традиционное окунание в прорубь по случаю Крещения. Об этом в ходе конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Утром возникло много вопросов о том, окунулся ли президент в прорубь. Да, он традиционно сделал это утром по случаю Крещения», — заявил Песков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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