Супермаркет «Магнит» поглотит дальневосточного ритейлера

19 января 2024 в 16:11 Размер текста - 17 +

«Магнит» приобрел 33.01% акций розничной сети «Самбери» Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Розничный гигант «Магнит» приобретет долю в крупнейшей на Дальнем Востоке розничной сети «Самбери». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подтвердила сделку, в результате которой «Магнит» приобретет 33,01% акций «Самбери». Об этом рассказали в пресс-службе «Магнита». «ФАС согласовала сделку по приобретению ПАО «Магнит» 33,01% доли крупнейшей на Дальнем Востоке розничной сети «Самбери», — сообщает пресс-служба. Там добавили, что сделка будет разделена на две части, и первая из них закроется летом 2024 года. Вторая часть предусматривает опцион на покупку оставшейся доли в течение пяти лет. Согласование с ФАС связано с тем, что «Магнит» не осуществляет розничную продажу продовольственных товаров в регионах, где находятся магазины «Самбери», и этот факт не нарушает антимонопольное законодательство. После завершения сделки «Самбери» будет продолжать работать под своим брендом, под управлением текущего руководства, с участием представителей «Магнита» в стратегическом управлении в рамках соглашения о совместной деятельности. «Самбери» имеет около 300 магазинов различных форматов и более 10 000 сотрудников, заключили в пресс-службе.

Розничный гигант «Магнит» приобретет долю в крупнейшей на Дальнем Востоке розничной сети «Самбери». Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подтвердила сделку, в результате которой «Магнит» приобретет 33,01% акций «Самбери». Об этом рассказали в пресс-службе «Магнита». «ФАС согласовала сделку по приобретению ПАО «Магнит» 33,01% доли крупнейшей на Дальнем Востоке розничной сети «Самбери», — сообщает пресс-служба. Там добавили, что сделка будет разделена на две части, и первая из них закроется летом 2024 года. Вторая часть предусматривает опцион на покупку оставшейся доли в течение пяти лет. Согласование с ФАС связано с тем, что «Магнит» не осуществляет розничную продажу продовольственных товаров в регионах, где находятся магазины «Самбери», и этот факт не нарушает антимонопольное законодательство. После завершения сделки «Самбери» будет продолжать работать под своим брендом, под управлением текущего руководства, с участием представителей «Магнита» в стратегическом управлении в рамках соглашения о совместной деятельности. «Самбери» имеет около 300 магазинов различных форматов и более 10 000 сотрудников, заключили в пресс-службе.