Следствие запросило арест главы Узбекского землячества Баратова

Следствие попросило арестовать Усмана Баратова
Следствие запросило арест президента Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти. Об этом заявили в суде.
«Следствие попросило арестовать Усмана Баратова», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Баратов обвиняется в возбуждении ненависти.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной возбуждения дела стала публикация, опубликованная Баратовым в соцсетях, оскорбляющая россиян и участников спецоперации на Украине.
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