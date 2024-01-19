Следствие запросило арест главы Узбекского землячества Баратова

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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Следствие попросило арестовать Усмана Баратова Фото:

Следствие запросило арест президента Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти. Об этом заявили в суде.

«Следствие попросило арестовать Усмана Баратова», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Баратов обвиняется в возбуждении ненависти.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной возбуждения дела стала публикация, опубликованная Баратовым в соцсетях, оскорбляющая россиян и участников спецоперации на Украине.

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Следствие запросило арест президента Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти. Об этом заявили в суде. «Следствие попросило арестовать Усмана Баратова», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Баратов обвиняется в возбуждении ненависти. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной возбуждения дела стала публикация, опубликованная Баратовым в соцсетях, оскорбляющая россиян и участников спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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