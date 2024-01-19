Происшествия Следствие запросило арест главы Узбекского землячества Баратова 19 января 2024 в 16:45 Размер текста - 17 + Следствие попросило арестовать Усмана Баратова Фото: Илья Московец © URA.RU Следствие запросило арест президента Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти. Об этом заявили в суде. «Следствие попросило арестовать Усмана Баратова», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Баратов обвиняется в возбуждении ненависти. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной возбуждения дела стала публикация, опубликованная Баратовым в соцсетях, оскорбляющая россиян и участников спецоперации на Украине. Следствие запросило арест президента Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти. Об этом заявили в суде. «Следствие попросило арестовать Усмана Баратова», — передает решение суда РИА Новости. Там добавили, что Баратов обвиняется в возбуждении ненависти. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Усмана Баратова по обвинению в возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Причиной возбуждения дела стала публикация, опубликованная Баратовым в соцсетях, оскорбляющая россиян и участников спецоперации на Украине. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям