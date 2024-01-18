СК возбудил дело против главы Узбекского землячества Баратова

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против президента Межрегионального Узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Тот обвиняется по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Об этом сообщает Следком.
«Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении Усмана Баратова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)», — передает Следком. В декабре 2023 года Баратов разместил в соцсетях публикацию, унижающую россиян и отдельно участников спецоперации на Украине.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин лично давал поручение о возбуждении уголовного дела в адрес Баратова. Тот в соцсетях прикрепил мем, негативно высказывающийся в адрес участников СВО.
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