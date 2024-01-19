Mash: Абрамович пожаловался на проблемы с сердцем

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Абрамович Роман
Роман Абрамович посетил московскую больницу с жалобами на сердце, пишет Mash Фото:

Миллиардер Роман Абрамович тайно нанес визит в одну из престижных московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем. Это произошло во время его делового визита в Москву.

«Роман Абрамович тайно посетил одну из лучших московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в момент посещения медицинского учреждения миллиардер использовал псевдоним, надел шарф и солнцезащитные очки для сохранения конфинденциальности.

Одной из главных целей визита Абрамовича в Москву могла быть компания Evraz, специализирующаяся в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности. Владение долей в 28,64% компании является основной причиной, по которой Европейский суд не снимает персональные санкции против Абрамовича. Возможно, бизнесмен планирует отойти от управления компанией.

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Миллиардер Роман Абрамович тайно нанес визит в одну из престижных московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем. Это произошло во время его делового визита в Москву. «Роман Абрамович тайно посетил одну из лучших московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в момент посещения медицинского учреждения миллиардер использовал псевдоним, надел шарф и солнцезащитные очки для сохранения конфинденциальности. Одной из главных целей визита Абрамовича в Москву могла быть компания Evraz, специализирующаяся в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности. Владение долей в 28,64% компании является основной причиной, по которой Европейский суд не снимает персональные санкции против Абрамовича. Возможно, бизнесмен планирует отойти от управления компанией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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