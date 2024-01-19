Mash: Абрамович пожаловался на проблемы с сердцем

19 января 2024 в 17:21 Размер текста - 17 +

Роман Абрамович посетил московскую больницу с жалобами на сердце, пишет Mash Фото: wikimedia.org/Brian Minkoff-London Pixels Миллиардер Роман Абрамович тайно нанес визит в одну из престижных московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем. Это произошло во время его делового визита в Москву. «Роман Абрамович тайно посетил одну из лучших московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в момент посещения медицинского учреждения миллиардер использовал псевдоним, надел шарф и солнцезащитные очки для сохранения конфинденциальности. Одной из главных целей визита Абрамовича в Москву могла быть компания Evraz, специализирующаяся в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности. Владение долей в 28,64% компании является основной причиной, по которой Европейский суд не снимает персональные санкции против Абрамовича. Возможно, бизнесмен планирует отойти от управления компанией.

Миллиардер Роман Абрамович тайно нанес визит в одну из престижных московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем. Это произошло во время его делового визита в Москву. «Роман Абрамович тайно посетил одну из лучших московских больниц с жалобами на проблемы с сердцем», — пишет telegram-канал Mash. Там добавили, что в момент посещения медицинского учреждения миллиардер использовал псевдоним, надел шарф и солнцезащитные очки для сохранения конфинденциальности. Одной из главных целей визита Абрамовича в Москву могла быть компания Evraz, специализирующаяся в сфере металлургии и горнодобывающей промышленности. Владение долей в 28,64% компании является основной причиной, по которой Европейский суд не снимает персональные санкции против Абрамовича. Возможно, бизнесмен планирует отойти от управления компанией.