У челябинцев появилась альтернатива инвестиций в частный сектор, участки и курортную недвижимость

Корытный: В Челябинске раскладывать средства нужно сразу «на четыре корзины»

19 января 2024 в 17:51 Размер текста - 17 +

Вкладывать деньги сразу в четыре вида недвижимости на данный момент — самое правильное решение Фото: Алексей Гущин © URA.RU В Челябинске в начале 2024 года стало выгодно инвестировать в частный сектор, земельные участки и в курортную недвижимость. В современных сложившихся реалиях, но основываясь на своем большом опыте управления недвижимостью, гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный предлагает свой вариант инвестпортфеля. «Первое, и самое главное, в начале 2024 года корзина должна быть разнообразной. 40% вложенных средств могут составлять коммерческие объекты, 30% следует инвестировать в новостройки, пока есть хорошие программы господдержки, 20% средств можно вложить в земельные участки с готовыми домами, которые можно сдавать в аренду, 10% нужно вкладывать в земельные участки на долгую перспективу», — сообщил Корытный. По словам руководителя компании, не стоит все средства инвестировать только в коммерческую недвижимость, поскольку этот рынок за последние полтора года существенно вырос в цене. Если в 2023 году сроки окупаемости объектов в 14-16 лет считались нормальными. То в 2024 году высока вероятность того, что они продолжат расти. Но могут появится и новые инструменты кредитования. На сегодняшний день раскладывать средства сразу «на четыре корзины» — самое правильное решение. 40% в корзине должна составлять коммерческая недвижимость, 30% следует инвестировать в новостройки, пока есть хорошие программы господдержки, 20% средств можно вложить в земельные участки с готовыми домами, которые можно сдавать в аренду. Так, если посмотреть на частные дома, окупиться они могут за пять-семь лет. Это частный сектор, земельные участки в туристическом кластере Челябинской области, так называемые глэмпинги, 10% нужно вкладывать в земельные участки на долгую перспективу. Как отметил гендиректор компании «Дан Недвижимость», на данный момент меняется инструмент инвестиций, портрет инвестора также становится другим, очень многое меняется на рынке недвижимости. Нужно только вовремя реагировать, минимизируя риски. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске в начале 2024 года стало выгодно инвестировать в частный сектор, земельные участки и в курортную недвижимость. В современных сложившихся реалиях, но основываясь на своем большом опыте управления недвижимостью, гендиректор компании «Дан Недвижимость» Валентин Корытный предлагает свой вариант инвестпортфеля. «Первое, и самое главное, в начале 2024 года корзина должна быть разнообразной. 40% вложенных средств могут составлять коммерческие объекты, 30% следует инвестировать в новостройки, пока есть хорошие программы господдержки, 20% средств можно вложить в земельные участки с готовыми домами, которые можно сдавать в аренду, 10% нужно вкладывать в земельные участки на долгую перспективу», — сообщил Корытный. По словам руководителя компании, не стоит все средства инвестировать только в коммерческую недвижимость, поскольку этот рынок за последние полтора года существенно вырос в цене. Если в 2023 году сроки окупаемости объектов в 14-16 лет считались нормальными. То в 2024 году высока вероятность того, что они продолжат расти. Но могут появится и новые инструменты кредитования. На сегодняшний день раскладывать средства сразу «на четыре корзины» — самое правильное решение. 40% в корзине должна составлять коммерческая недвижимость, 30% следует инвестировать в новостройки, пока есть хорошие программы господдержки, 20% средств можно вложить в земельные участки с готовыми домами, которые можно сдавать в аренду. Так, если посмотреть на частные дома, окупиться они могут за пять-семь лет. Это частный сектор, земельные участки в туристическом кластере Челябинской области, так называемые глэмпинги, 10% нужно вкладывать в земельные участки на долгую перспективу. Как отметил гендиректор компании «Дан Недвижимость», на данный момент меняется инструмент инвестиций, портрет инвестора также становится другим, очень многое меняется на рынке недвижимости. Нужно только вовремя реагировать, минимизируя риски.