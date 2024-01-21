Риелтор раскрыла, в каких районах Перми лучше покупать квартиры для инвестиций

Глава «Самолет Плюс» Лоскутова: в Перми выгодно покупать квартиры в Мотовилихе

22 января 2024 в 08:48 Размер текста - 17 +

Покупать квартиры для сдачи в аренду выгодно не только в центре Фото: Анна Майорова © URA.RU Самыми привлекательными районами для покупки недвижимости в Перми являются Центральный, Кировский и Мотовилихинский. В них не только комфортно проживать, но и выгодно сдавать квартиры в аренду, рассказала директор пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Центральный район — пульс города, где находятся самые престижные адреса. Здесь вы сможете насладиться богатым культурным наследием Перми, уютными кафе и ресторанами, торговыми центрами, а также комфортным транспортным сообщением. Приобретая недвижимость здесь, вы обеспечиваете себе постоянный спрос и высокую рентабельность вложений», — написала Полина Лоскутова. Она добавила, что в Мотовилихинский район является экологически чистым. В нем расположено много парков и мест отдыха, поэтому риелторы считают этот район одним из самых комфортных для жизни. Кировский район является перспективным и развивающимся, потому что здесь ведется активная застройка новых жилых комплексов и социальных объектов. Агент по недвижимости отмечает, что в Закамске выгодно вкладываться не только в жилую, но и в коммерческую недвижимость.

Самыми привлекательными районами для покупки недвижимости в Перми являются Центральный, Кировский и Мотовилихинский. В них не только комфортно проживать, но и выгодно сдавать квартиры в аренду, рассказала директор пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Центральный район — пульс города, где находятся самые престижные адреса. Здесь вы сможете насладиться богатым культурным наследием Перми, уютными кафе и ресторанами, торговыми центрами, а также комфортным транспортным сообщением. Приобретая недвижимость здесь, вы обеспечиваете себе постоянный спрос и высокую рентабельность вложений», — написала Полина Лоскутова. Она добавила, что в Мотовилихинский район является экологически чистым. В нем расположено много парков и мест отдыха, поэтому риелторы считают этот район одним из самых комфортных для жизни. Кировский район является перспективным и развивающимся, потому что здесь ведется активная застройка новых жилых комплексов и социальных объектов. Агент по недвижимости отмечает, что в Закамске выгодно вкладываться не только в жилую, но и в коммерческую недвижимость.