21 января 2024
20 января 2024
19 января 2024

Риелтор раскрыла, в каких районах Перми лучше покупать квартиры для инвестиций

Глава «Самолет Плюс» Лоскутова: в Перми выгодно покупать квартиры в Мотовилихе
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, многоэтажный дом, недвижимость, спальный район, ипотека, жилой комплекс, новостройки, жк, многоквартирный дом, жк гулливер
Покупать квартиры для сдачи в аренду выгодно не только в центре Фото:

Самыми привлекательными районами для покупки недвижимости в Перми являются Центральный, Кировский и Мотовилихинский. В них не только комфортно проживать, но и выгодно сдавать квартиры в аренду, рассказала директор пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Центральный район — пульс города, где находятся самые престижные адреса. Здесь вы сможете насладиться богатым культурным наследием Перми, уютными кафе и ресторанами, торговыми центрами, а также комфортным транспортным сообщением. Приобретая недвижимость здесь, вы обеспечиваете себе постоянный спрос и высокую рентабельность вложений», — написала Полина Лоскутова.

Она добавила, что в Мотовилихинский район является экологически чистым. В нем расположено много парков и мест отдыха, поэтому риелторы считают этот район одним из самых комфортных для жизни. Кировский район является перспективным и развивающимся, потому что здесь ведется активная застройка новых жилых комплексов и социальных объектов. Агент по недвижимости отмечает, что в Закамске выгодно вкладываться не только в жилую, но и в коммерческую недвижимость.

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Самыми привлекательными районами для покупки недвижимости в Перми являются Центральный, Кировский и Мотовилихинский. В них не только комфортно проживать, но и выгодно сдавать квартиры в аренду, рассказала директор пермского агентства недвижимости «Самолет Плюс» Полина Лоскутова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Центральный район — пульс города, где находятся самые престижные адреса. Здесь вы сможете насладиться богатым культурным наследием Перми, уютными кафе и ресторанами, торговыми центрами, а также комфортным транспортным сообщением. Приобретая недвижимость здесь, вы обеспечиваете себе постоянный спрос и высокую рентабельность вложений», — написала Полина Лоскутова. Она добавила, что в Мотовилихинский район является экологически чистым. В нем расположено много парков и мест отдыха, поэтому риелторы считают этот район одним из самых комфортных для жизни. Кировский район является перспективным и развивающимся, потому что здесь ведется активная застройка новых жилых комплексов и социальных объектов. Агент по недвижимости отмечает, что в Закамске выгодно вкладываться не только в жилую, но и в коммерческую недвижимость.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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