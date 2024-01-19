Клиенты санатория «Усть-Качка» вновь раскритиковали здравницу за сервис

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XVI съезд муниципальных образований Пермского края, Усть Качка. Пермь, санаторий русь, усть качка
Клиенты курорта «Усть-Качка» отмечают, что цены не соответствуют уровню сервиса Фото:

Популярный пермский санаторий «Усть-Качка» вновь стал предметом критики со стороны клиентов. Им не понравилось питание и сервис в здравнице. Отзывы отдыхавших опубликованы на странице санатория в соцсети «ВКонтакте». Одна из клиенток «Усть-Качки», Вероника Механошина написала, что встретила на курорте Новый год, но не получила то, что ожидала.

«Свой новогодний отдых я представляла несколько иначе. Окон в номере нет — только балконная дверь, которая закрывается либо плотно, либо открывается настежь — номер не проветрить. На картинке сайта — тумбочка в прихожей под вешалкой. В реальности ничего этого нет. Почему заплатив немалые деньги, я должна звонить/просить (и не раз!) нормальную подушку без комков? Графин принесли грязный, помыла. Почему цены высокие, а заявленному сервису не соответствуют?», — задала вопрос Механошина в группе курорта.

Также негативные отзывы оставили Елена Фадеева и Галина Ямалдинова. Женщины отметили, что их не устроило качество питания и номеров в корпусах. «Очень плохие впечатления от отдыха (корпус Уральский). Новогодний вечер отстой — самодеятельность из соседнего клуба! Праздничный ужин невкусный. За двадцать тысяч рублей можно было в Перми в ресторане хорошо и вкусно посидеть!», — написала Фадеева. Галина Ямалдинова написала, что в ее номере не было тумбочек и стола, а чай пить приходилось на подоконнике. URA.RU обратилось направило комментарий в адрес курорта, ответ на него к моменту публикации новости не последовал.

Ранее клиенты курорта уже высказывали претензии в адрес здравницы. Представители курорта назвали ряд претензий отдыхавших необоснованными.

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Популярный пермский санаторий «Усть-Качка» вновь стал предметом критики со стороны клиентов. Им не понравилось питание и сервис в здравнице. Отзывы отдыхавших опубликованы на странице санатория в соцсети «ВКонтакте». Одна из клиенток «Усть-Качки», Вероника Механошина написала, что встретила на курорте Новый год, но не получила то, что ожидала. «Свой новогодний отдых я представляла несколько иначе. Окон в номере нет — только балконная дверь, которая закрывается либо плотно, либо открывается настежь — номер не проветрить. На картинке сайта — тумбочка в прихожей под вешалкой. В реальности ничего этого нет. Почему заплатив немалые деньги, я должна звонить/просить (и не раз!) нормальную подушку без комков? Графин принесли грязный, помыла. Почему цены высокие, а заявленному сервису не соответствуют?», — задала вопрос Механошина в группе курорта. Также негативные отзывы оставили Елена Фадеева и Галина Ямалдинова. Женщины отметили, что их не устроило качество питания и номеров в корпусах. «Очень плохие впечатления от отдыха (корпус Уральский). Новогодний вечер отстой — самодеятельность из соседнего клуба! Праздничный ужин невкусный. За двадцать тысяч рублей можно было в Перми в ресторане хорошо и вкусно посидеть!», — написала Фадеева. Галина Ямалдинова написала, что в ее номере не было тумбочек и стола, а чай пить приходилось на подоконнике. URA.RU обратилось направило комментарий в адрес курорта, ответ на него к моменту публикации новости не последовал. Ранее клиенты курорта уже высказывали претензии в адрес здравницы. Представители курорта назвали ряд претензий отдыхавших необоснованными.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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