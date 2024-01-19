Экс-министр обороны Украины Резников придумал новое занятие

Экс-министр обороны Украины Резников займется адвокатской деятельностью

19 января 2024 в 18:35 Размер текста - 17 +

Алексей Резников восстановил свое право на адвокатскую деятельность Фото: Официальный сайт президента Украины Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, который ушел в отставку в сентябре 2023 года в связи с серией крупных коррупционных скандалов, восстановил свое право на адвокатскую деятельность. Об этом рассказали в Национальной ассоциации адвокатов Украины. «Резников восстановил право на осуществление адвокатской практики», — передает сообщение организации ТАСС. Там добавили, что данное право было восстановлено согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» на основании заявления Резникова. В марте 2020 года, когда Резников был назначен вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции, он временно приостановил право на адвокатскую деятельность. Резников, который является юристом по образованию, получил свидетельство адвоката в 1994 году и до назначения в правительство работал в юридических фирмах. Алексей Резников 4 сентября 2023 года подал в отставку с поста главы Минобороны Украины. Министерство под его руководством оказалось втянуто в несколько скандалов, связанных с непрозрачными закупками продовольствия и бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, который ушел в отставку в сентябре 2023 года в связи с серией крупных коррупционных скандалов, восстановил свое право на адвокатскую деятельность. Об этом рассказали в Национальной ассоциации адвокатов Украины. «Резников восстановил право на осуществление адвокатской практики», — передает сообщение организации ТАСС. Там добавили, что данное право было восстановлено согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» на основании заявления Резникова. В марте 2020 года, когда Резников был назначен вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции, он временно приостановил право на адвокатскую деятельность. Резников, который является юристом по образованию, получил свидетельство адвоката в 1994 году и до назначения в правительство работал в юридических фирмах. Алексей Резников 4 сентября 2023 года подал в отставку с поста главы Минобороны Украины. Министерство под его руководством оказалось втянуто в несколько скандалов, связанных с непрозрачными закупками продовольствия и бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.