Экс-министр обороны Украины Резников придумал новое занятие

Экс-министр обороны Украины Резников займется адвокатской деятельностью
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, резников алексей,  stock
Алексей Резников восстановил свое право на адвокатскую деятельность Фото:

Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, который ушел в отставку в сентябре 2023 года в связи с серией крупных коррупционных скандалов, восстановил свое право на адвокатскую деятельность. Об этом рассказали в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Резников восстановил право на осуществление адвокатской практики», — передает сообщение организации ТАСС. Там добавили, что данное право было восстановлено согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» на основании заявления Резникова.

В марте 2020 года, когда Резников был назначен вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции, он временно приостановил право на адвокатскую деятельность. Резников, который является юристом по образованию, получил свидетельство адвоката в 1994 году и до назначения в правительство работал в юридических фирмах.

Алексей Резников 4 сентября 2023 года подал в отставку с поста главы Минобороны Украины. Министерство под его руководством оказалось втянуто в несколько скандалов, связанных с непрозрачными закупками продовольствия и бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.

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Бывший министр обороны Украины Алексей Резников, который ушел в отставку в сентябре 2023 года в связи с серией крупных коррупционных скандалов, восстановил свое право на адвокатскую деятельность. Об этом рассказали в Национальной ассоциации адвокатов Украины. «Резников восстановил право на осуществление адвокатской практики», — передает сообщение организации ТАСС. Там добавили, что данное право было восстановлено согласно закону «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» на основании заявления Резникова. В марте 2020 года, когда Резников был назначен вице-премьером — министром по вопросам реинтеграции, он временно приостановил право на адвокатскую деятельность. Резников, который является юристом по образованию, получил свидетельство адвоката в 1994 году и до назначения в правительство работал в юридических фирмах. Алексей Резников 4 сентября 2023 года подал в отставку с поста главы Минобороны Украины. Министерство под его руководством оказалось втянуто в несколько скандалов, связанных с непрозрачными закупками продовольствия и бронежилетов, которые не соответствовали требованиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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