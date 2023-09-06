В минобороны Украины продолжаются чистки после увольнения Резникова

После отставки министра обороны Украины Алексея Резникова со своих постов ушли трое его заместителей. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.
«Заместители министра обороны [Владимир] Гаврилов, [Виталий] Дейнега и [Андрей] Шевченко написали заявления об отставке», — рассказал Алексей Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова. Главным кандидатом на пост министра обороны рассматривается депутат от партии «Голос» Рустем Умеров, передает RT. В зарубежной прессе писали, что Резников был уволен из-за ряда коррупционных скандалов.
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