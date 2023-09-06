В минобороны Украины продолжаются чистки после увольнения Резникова

Депутат Рады Гончаренко: три заместителя Резникова ушли в отставку
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Вслед за Алексеем Резниковым в отставку ушли его заместители Фото:

После отставки министра обороны Украины Алексея Резникова со своих постов ушли трое его заместителей. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

«Заместители министра обороны [Владимир] Гаврилов, [Виталий] Дейнега и [Андрей] Шевченко написали заявления об отставке», — рассказал Алексей Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова. Главным кандидатом на пост министра обороны рассматривается депутат от партии «Голос» Рустем Умеров, передает RT. В зарубежной прессе писали, что Резников был уволен из-за ряда коррупционных скандалов.

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После отставки министра обороны Украины Алексея Резникова со своих постов ушли трое его заместителей. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. «Заместители министра обороны [Владимир] Гаврилов, [Виталий] Дейнега и [Андрей] Шевченко написали заявления об отставке», — рассказал Алексей Гончаренко. Сообщение он опубликовал в своем telegram-канале. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отставке Резникова. Главным кандидатом на пост министра обороны рассматривается депутат от партии «Голос» Рустем Умеров, передает RT. В зарубежной прессе писали, что Резников был уволен из-за ряда коррупционных скандалов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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