Кабмин Украины уволил всю команду экс-министра обороны Резникова

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Многие министры начали работу при Резникове Фото:

Кабинет министров Украины уволил всех заместителей министра обороны страны. Все они работали при бывшем главе ведомства Алексее Резникове.

«Кабмин уволил <…> [всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства]», — сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Слова опубликованы в его telegram-канале.

Среди уволенных замминистры обороны Украины Владимир Гаврилов, Ростислав Замлиский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнегу, Анна Маляр, а также госсекретарь министерства Константин Ващенко. Многие из них вступили в должности при руководстве Алексея Резникова.

Резников подал в отставку 4 сентября на фоне коррупционных скандалов. Его место занял Рустем Умеров.

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Кабинет министров Украины уволил всех заместителей министра обороны страны. Все они работали при бывшем главе ведомства Алексее Резникове. «Кабмин уволил <…> [всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства]», — сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Слова опубликованы в его telegram-канале. Среди уволенных замминистры обороны Украины Владимир Гаврилов, Ростислав Замлиский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнегу, Анна Маляр, а также госсекретарь министерства Константин Ващенко. Многие из них вступили в должности при руководстве Алексея Резникова. Резников подал в отставку 4 сентября на фоне коррупционных скандалов. Его место занял Рустем Умеров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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