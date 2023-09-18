Кабмин Украины уволил всю команду экс-министра обороны Резникова

Кабинет министров Украины уволил всех заместителей министра обороны страны. Все они работали при бывшем главе ведомства Алексее Резникове.
«Кабмин уволил <…> [всех заместителей министра обороны и государственного секретаря министерства]», — сообщил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко. Слова опубликованы в его telegram-канале.
Среди уволенных замминистры обороны Украины Владимир Гаврилов, Ростислав Замлиский, Денис Шарапов, Андрей Шевченко, Виталий Дейнегу, Анна Маляр, а также госсекретарь министерства Константин Ващенко. Многие из них вступили в должности при руководстве Алексея Резникова.
Резников подал в отставку 4 сентября на фоне коррупционных скандалов. Его место занял Рустем Умеров.
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