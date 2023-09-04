Резников подал заявление об отставке

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку
Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Свое заявление он разместил в соцсетях.
«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины», — сообщил Резников. Свое заявление он опубликовал в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России).
Ранее сообщалось, что на Украине сменят главу обороны. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны страны должен возглавить Рустем Умеров.
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