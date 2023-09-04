Резников подал заявление об отставке

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Алексей Резников, stock
Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку Фото:

Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Свое заявление он разместил в соцсетях.

«Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины», — сообщил Резников. Свое заявление он опубликовал в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России).

Ранее сообщалось, что на Украине сменят главу обороны. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны страны должен возглавить Рустем Умеров.

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Министр обороны Украины Алексей Резников подал в отставку. Свое заявление он разместил в соцсетях. «Во исполнение решения президента Украины Владимира Зеленского подал заявление об отставке в Верховную Раду Украины», — сообщил Резников. Свое заявление он опубликовал в соцсети Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной в России). Ранее сообщалось, что на Украине сменят главу обороны. Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что министерство обороны страны должен возглавить Рустем Умеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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