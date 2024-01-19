Пермская колония, которую «прославили» Pussy Riot, закупит тонну колбасы

В Пермском крае женская исправительная колония № 28, в которой отбывала срок участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, ищет через торги поставщика продуктов питания. Исправительное учреждение планирует закупить более тонны колбасных изделий и мяса курицы. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,2 млн рублей.
«Описание объекта закупки — продукты питания для нужд ИК-28. Наименования — изделия колбасные вареные, с в оболочке, мясо сельскохозяйственной птицы, замороженное в виде тушек и грудок. Общее количество — 1350 килограммов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок.
В списке товаров также указаны гречневая и перловая крупы, масло маргарин и другие продукты. Уточняется, что товар необходимо поставить в течение 45 дней с момента заключения контракта. Итоги торгов планируют подвести 30 января 2024 года.
Женская ИК-28 находится в Березниках Пермского края. В 2012 году исправительное учреждение стало известно на всю страну благодаря отбывавшей срок в его стенах участнице панк-группы Марии Алехиной. Девушка жаловалась на невыносимые условия содержания и в знак протеста объявляла голодовку.
Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания осужденных, объявило конкурс на поставку товара в колонии Пермского края. В. и эскимо.
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