Пермская колония, которую «прославили» Pussy Riot, закупит тонну колбасы

Пермская ИК-28 в Березниках закупает мясную продукцию на миллион рублей

19 января 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

В 2012 году о женской исправительной колонии в Березниках узнала вся страна Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае женская исправительная колония № 28, в которой отбывала срок участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, ищет через торги поставщика продуктов питания. Исправительное учреждение планирует закупить более тонны колбасных изделий и мяса курицы. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,2 млн рублей. «Описание объекта закупки — продукты питания для нужд ИК-28. Наименования — изделия колбасные вареные, с в оболочке, мясо сельскохозяйственной птицы, замороженное в виде тушек и грудок. Общее количество — 1350 килограммов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В списке товаров также указаны гречневая и перловая крупы, масло маргарин и другие продукты. Уточняется, что товар необходимо поставить в течение 45 дней с момента заключения контракта. Итоги торгов планируют подвести 30 января 2024 года. Женская ИК-28 находится в Березниках Пермского края. В 2012 году исправительное учреждение стало известно на всю страну благодаря отбывавшей срок в его стенах участнице панк-группы Марии Алехиной. Девушка жаловалась на невыносимые условия содержания и в знак протеста объявляла голодовку. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания осужденных, объявило конкурс на поставку товара в колонии Пермского края. В. и эскимо. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае женская исправительная колония № 28, в которой отбывала срок участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, ищет через торги поставщика продуктов питания. Исправительное учреждение планирует закупить более тонны колбасных изделий и мяса курицы. Начальная и максимальная цена контракта составляет более 1,2 млн рублей. «Описание объекта закупки — продукты питания для нужд ИК-28. Наименования — изделия колбасные вареные, с в оболочке, мясо сельскохозяйственной птицы, замороженное в виде тушек и грудок. Общее количество — 1350 килограммов. Начальная и максимальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей», — сообщается в техзадании на сайте госзакупок. В списке товаров также указаны гречневая и перловая крупы, масло маргарин и другие продукты. Уточняется, что товар необходимо поставить в течение 45 дней с момента заключения контракта. Итоги торгов планируют подвести 30 января 2024 года. Женская ИК-28 находится в Березниках Пермского края. В 2012 году исправительное учреждение стало известно на всю страну благодаря отбывавшей срок в его стенах участнице панк-группы Марии Алехиной. Девушка жаловалась на невыносимые условия содержания и в знак протеста объявляла голодовку. Ранее URA.RU рассказывало, что предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания осужденных, объявило конкурс на поставку товара в колонии Пермского края. В. и эскимо.