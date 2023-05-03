03 мая 2023

Для пермских колоний на миллионы рублей закупят пельмени, чебуреки и эскимо

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, заключенные, осужденные, тюрьма, исправительная колония, ИК, тюремная столовая, прием пищи, место заключения, еда, зэки, обед, кусок хлеба
Осужденные могут разнообразить рацион, покупая продукты питания в тюремных магазинах Фото:

Предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания осужденных, объявило конкурс на поставку товара в колонии Пермского края. В перечне — различные виды мороженого, а также полуфабрикаты. Начальная и максимальная цена контракта — около 15 млн рублей.

«АО „Промсервис“, предприятие уголовно-исполнительной системы. Закупка для Пермского края. Лот — поставка продовольственных товаров категории „замороженная продукция“. Наименования — пломбир, эскимо, пельмени с мясной начинкой, блинчики, чебуреки мясные, самса замороженная и другие продукты питания. Цена контракта — 14,7 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

В документе уточняется, что продукты питания поставляются на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке — 31 адрес. Замороженная продукция будет продаваться в тюремных магазинах. Покупки осужденные делают на заработанные в местах лишения свободы деньги.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ГУФСИН закупило для нужд ведомства 30 телевизоров. Их установят в воспитательных комнатах исправительных учреждений.

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Предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания осужденных, объявило конкурс на поставку товара в колонии Пермского края. В перечне — различные виды мороженого, а также полуфабрикаты. Начальная и максимальная цена контракта — около 15 млн рублей. «АО „Промсервис“, предприятие уголовно-исполнительной системы. Закупка для Пермского края. Лот — поставка продовольственных товаров категории „замороженная продукция“. Наименования — пломбир, эскимо, пельмени с мясной начинкой, блинчики, чебуреки мясные, самса замороженная и другие продукты питания. Цена контракта — 14,7 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что продукты питания поставляются на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке — 31 адрес. Замороженная продукция будет продаваться в тюремных магазинах. Покупки осужденные делают на заработанные в местах лишения свободы деньги. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ГУФСИН закупило для нужд ведомства 30 телевизоров. Их установят в воспитательных комнатах исправительных учреждений.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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