Для пермских колоний на миллионы рублей закупят пельмени, чебуреки и эскимо

04 мая 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Осужденные могут разнообразить рацион, покупая продукты питания в тюремных магазинах Фото: Анна Майорова © URA.RU Предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания осужденных, объявило конкурс на поставку товара в колонии Пермского края. В перечне — различные виды мороженого, а также полуфабрикаты. Начальная и максимальная цена контракта — около 15 млн рублей. «АО „Промсервис“, предприятие уголовно-исполнительной системы. Закупка для Пермского края. Лот — поставка продовольственных товаров категории „замороженная продукция“. Наименования — пломбир, эскимо, пельмени с мясной начинкой, блинчики, чебуреки мясные, самса замороженная и другие продукты питания. Цена контракта — 14,7 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что продукты питания поставляются на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке — 31 адрес. Замороженная продукция будет продаваться в тюремных магазинах. Покупки осужденные делают на заработанные в местах лишения свободы деньги. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ГУФСИН закупило для нужд ведомства 30 телевизоров. Их установят в воспитательных комнатах исправительных учреждений.

Предприятие «Промсервис», которое занимается организацией обеспечения продуктами питания осужденных, объявило конкурс на поставку товара в колонии Пермского края. В перечне — различные виды мороженого, а также полуфабрикаты. Начальная и максимальная цена контракта — около 15 млн рублей. «АО „Промсервис“, предприятие уголовно-исполнительной системы. Закупка для Пермского края. Лот — поставка продовольственных товаров категории „замороженная продукция“. Наименования — пломбир, эскимо, пельмени с мясной начинкой, блинчики, чебуреки мясные, самса замороженная и другие продукты питания. Цена контракта — 14,7 млн рублей», — указано в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ». В документе уточняется, что продукты питания поставляются на объекты ГУФСИН, в основном это исправительные колонии Пермского края. В списке — 31 адрес. Замороженная продукция будет продаваться в тюремных магазинах. Покупки осужденные делают на заработанные в местах лишения свободы деньги. Ранее URA.RU рассказывало, что пермское ГУФСИН закупило для нужд ведомства 30 телевизоров. Их установят в воспитательных комнатах исправительных учреждений.