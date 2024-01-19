19 января 2024

В Тюмени назвали самые высокооплачиваемые работы для специалистов без опыта. Скрин

В Тюмени разнорабочий и фасовщик без опыта работы зарабатывают больше других
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени на 40% выросли  средние предлагаемые зарплаты кандидатов без опыта Фото:

В Тюмени в начале года фасовщик, разнорабочий и комплектовщик стали самыми высокооплачиваемыми профессиями без опыта работы. Об этом журналисту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы».

«В январе самые высокооплачиваемые специалисты массовых профессий без опыта в Тюмени стали фасовщик, средняя зарплата которого составила 87 931 рублей, разнорабочий — 83 584 рублей и комплектовщик — 77 436 рублей», — рассказал журналисту агентства директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Также, по расчетам специалиста, к январю средние предлагаемые зарплаты для кандидатов без опыта увеличились на 40%.

По словам аналитиков сервиса, современные работодатели активно расширяют границы найма, предоставляя рабочие места специалистам без опыта. В начале января наступившего года аналитики зафиксировали возросший в 3,4 раза по сравнению с январем прошлого года спрос на таких сотрудников по России. Это говорит о стабильной тенденции, которая стремительно наращивает обороты, дополнили эксперты.

В январе в городе наиболее востребованными специалистами массовых профессий без опыта работы, на которых в начале января сильнее всего вырос спрос, стали менеджеры (в 3,3 раза), операторы call-центра (3,1 раза), разнорабочие (2,9 раза), официанты (2,8 раза) и кассиры (2,5 раза). Как рассказали аналитики, организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры.

Фото:
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В Тюмени в начале года фасовщик, разнорабочий и комплектовщик стали самыми высокооплачиваемыми профессиями без опыта работы. Об этом журналисту URA.RU сообщили аналитики «Авито Работы». «В январе самые высокооплачиваемые специалисты массовых профессий без опыта в Тюмени стали фасовщик, средняя зарплата которого составила 87 931 рублей, разнорабочий — 83 584 рублей и комплектовщик — 77 436 рублей», — рассказал журналисту агентства директор по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков. Также, по расчетам специалиста, к январю средние предлагаемые зарплаты для кандидатов без опыта увеличились на 40%. По словам аналитиков сервиса, современные работодатели активно расширяют границы найма, предоставляя рабочие места специалистам без опыта. В начале января наступившего года аналитики зафиксировали возросший в 3,4 раза по сравнению с январем прошлого года спрос на таких сотрудников по России. Это говорит о стабильной тенденции, которая стремительно наращивает обороты, дополнили эксперты. В январе в городе наиболее востребованными специалистами массовых профессий без опыта работы, на которых в начале января сильнее всего вырос спрос, стали менеджеры (в 3,3 раза), операторы call-центра (3,1 раза), разнорабочие (2,9 раза), официанты (2,8 раза) и кассиры (2,5 раза). Как рассказали аналитики, организации пытаются удовлетворить высокую кадровую потребность при помощи внутреннего обучения сотрудников и выстроенной корпоративной культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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