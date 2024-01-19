19 января 2024

На трассе в ХМАО введено ограничение скорости

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ХМАО, зима, шоссе, трасса, грузовик на трассе, тракт, дорога
Ограничение введено из-за сильного бокового ветра Фото:

На автодороге «Югра» 20 января до 50 километров в час ограничена скорость движения. В окружном Управтодоре сообщается, что меры предприняты из-за сильного бокового ветра на участке с 11 по 28 километр.

«Внимание! В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ с 11 по 28 километр вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 50 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Участок трассы расположен на отрезке между Ханты-Мансийском и поселком Талинка.

Ветер с порывами до 17 метров в секунду синоптики обещали на территории Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие выходные 20 и 21 января. Днем температура воздуха поднимется до -7 градусов, будет идти умеренный снег.

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На автодороге «Югра» 20 января до 50 километров в час ограничена скорость движения. В окружном Управтодоре сообщается, что меры предприняты из-за сильного бокового ветра на участке с 11 по 28 километр. «Внимание! В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ с 11 по 28 километр вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 50 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Участок трассы расположен на отрезке между Ханты-Мансийском и поселком Талинка. Ветер с порывами до 17 метров в секунду синоптики обещали на территории Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие выходные 20 и 21 января. Днем температура воздуха поднимется до -7 градусов, будет идти умеренный снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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