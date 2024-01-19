На трассе в ХМАО введено ограничение скорости

20 января 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Ограничение введено из-за сильного бокового ветра Фото: Александр Елизаров © URA.RU На автодороге «Югра» 20 января до 50 километров в час ограничена скорость движения. В окружном Управтодоре сообщается, что меры предприняты из-за сильного бокового ветра на участке с 11 по 28 километр. «Внимание! В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ с 11 по 28 километр вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 50 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Участок трассы расположен на отрезке между Ханты-Мансийском и поселком Талинка. Ветер с порывами до 17 метров в секунду синоптики обещали на территории Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие выходные 20 и 21 января. Днем температура воздуха поднимется до -7 градусов, будет идти умеренный снег.

На автодороге «Югра» 20 января до 50 километров в час ограничена скорость движения. В окружном Управтодоре сообщается, что меры предприняты из-за сильного бокового ветра на участке с 11 по 28 километр. «Внимание! В связи с наступившими неблагоприятными погодными условиями (сильный боковой ветер) на автомобильной дороге „Югра“ с 11 по 28 километр вводится временное ограничение максимально разрешенной скорости 50 км/ч», — сообщается в telegram-канале ведомства. Участок трассы расположен на отрезке между Ханты-Мансийском и поселком Талинка. Ветер с порывами до 17 метров в секунду синоптики обещали на территории Ханты-Мансийского автономного округа в ближайшие выходные 20 и 21 января. Днем температура воздуха поднимется до -7 градусов, будет идти умеренный снег.