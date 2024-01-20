В ЯНАО из-за погоды массово задерживаются авиарейсы. Скрин

В Новом Уренгое из-за сильного ветра и метели задерживаются авиарейсы

20 января 2024 в 11:07 Размер текста - 17 +

Пассажирам «Аэрофлота» придется ждать вылета восемь часов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 января из-за сильного порывистого ветра и метели задержаны вылеты девяти авиарейсов, в том числе два рейса в Тюмень и три в Москву. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе ямальского аэропорта. «Задерживаются рейсы 20 января в Тюмень, Новый Порт, Нижнекамск, Новосибирск, Москву и Омск. Причина — сильный ветер и метель, плохая видимость», — сообщили в справочной аэропорта Новый Уренгой. Информация подтверждается данными онлайн-табло. Перенос коснулся сразу трех рейсов в Москву и двух рейсов в Тюмень. Самая длительная задержка ждет пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Их рейс в Домодедово перенесен с 20 января 9.00 на 17.00. О ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу 20 января синоптики предупреждали жителей ЯНАО накануне. В округе будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель. В Новом Уренгое задержаны рейсы из-за метели и ветра Онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя

В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 января из-за сильного порывистого ветра и метели задержаны вылеты девяти авиарейсов, в том числе два рейса в Тюмень и три в Москву. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе ямальского аэропорта. «Задерживаются рейсы 20 января в Тюмень, Новый Порт, Нижнекамск, Новосибирск, Москву и Омск. Причина — сильный ветер и метель, плохая видимость», — сообщили в справочной аэропорта Новый Уренгой. Информация подтверждается данными онлайн-табло. Перенос коснулся сразу трех рейсов в Москву и двух рейсов в Тюмень. Самая длительная задержка ждет пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Их рейс в Домодедово перенесен с 20 января 9.00 на 17.00. О ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу 20 января синоптики предупреждали жителей ЯНАО накануне. В округе будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.