В ЯНАО из-за погоды массово задерживаются авиарейсы. Скрин

В Новом Уренгое из-за сильного ветра и метели задерживаются авиарейсы
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Авиапресс-тур Курган-Москва. Аэропорт Шереметьево. Курган, аэропорт, табло, шереметьево, авиарейс, пассажиры, задержка рейса
Пассажирам «Аэрофлота» придется ждать вылета восемь часов Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 января из-за сильного порывистого ветра и метели задержаны вылеты девяти авиарейсов, в том числе два рейса в Тюмень и три в Москву. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе ямальского аэропорта.

«Задерживаются рейсы 20 января в Тюмень, Новый Порт, Нижнекамск, Новосибирск, Москву и Омск. Причина — сильный ветер и метель, плохая видимость», — сообщили в справочной аэропорта Новый Уренгой. Информация подтверждается данными онлайн-табло.

Перенос коснулся сразу трех рейсов в Москву и двух рейсов в Тюмень. Самая длительная задержка ждет пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Их рейс в Домодедово перенесен с 20 января 9.00 на 17.00.

О ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу 20 января синоптики предупреждали жителей ЯНАО накануне. В округе будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.

В Новом Уренгое задержаны рейсы из-за метели и ветра
В Новом Уренгое задержаны рейсы из-за метели и ветра

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 20 января из-за сильного порывистого ветра и метели задержаны вылеты девяти авиарейсов, в том числе два рейса в Тюмень и три в Москву. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в справочной службе ямальского аэропорта. «Задерживаются рейсы 20 января в Тюмень, Новый Порт, Нижнекамск, Новосибирск, Москву и Омск. Причина — сильный ветер и метель, плохая видимость», — сообщили в справочной аэропорта Новый Уренгой. Информация подтверждается данными онлайн-табло. Перенос коснулся сразу трех рейсов в Москву и двух рейсов в Тюмень. Самая длительная задержка ждет пассажиров авиакомпании «Аэрофлот». Их рейс в Домодедово перенесен с 20 января 9.00 на 17.00. О ветре с порывами до 20 метров в секунду в субботу 20 января синоптики предупреждали жителей ЯНАО накануне. В округе будет идти небольшой, местами умеренный снег, в отдельных районах метель.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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