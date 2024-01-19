Следователи обвинили пермяка в убийстве двух мужчин

Следователи предъявили обвинение жителю Перми в жестоком убийстве двух мужчин. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».
«В Свердловском районе Перми 17 января 30-летний злоумышленник нанес двум мужчинами 1963 и 1965 годов рождения множественные удары колюще — режущим предметом в область грудной клетки и головы. Потерпевшие скончались на месте», — сообщили представители следствия.
По данным следствия, пермяк поджег квартиру, чтобы скрыть следы жестокого преступления. Представители ведомства добавили, что обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств, проводят экспертизы.
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