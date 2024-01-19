19 января 2024

Следователи обвинили пермяка в убийстве двух мужчин

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, место преступления, скр, следственные действия, место происшествия
Правоохранители поймали пермяка, убившего двух мужчин Фото:

Следователи предъявили обвинение жителю Перми в жестоком убийстве двух мужчин. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю».

«В Свердловском районе Перми 17 января 30-летний злоумышленник нанес двум мужчинами 1963 и 1965 годов рождения множественные удары колюще — режущим предметом в область грудной клетки и головы. Потерпевшие скончались на месте», — сообщили представители следствия.

По данным следствия, пермяк поджег квартиру, чтобы скрыть следы жестокого преступления. Представители ведомства добавили, что обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств, проводят экспертизы.

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Следователи предъявили обвинение жителю Перми в жестоком убийстве двух мужчин. Информация об этом опубликована в telegram-канале «СУ СК России по Пермскому краю». «В Свердловском районе Перми 17 января 30-летний злоумышленник нанес двум мужчинами 1963 и 1965 годов рождения множественные удары колюще — режущим предметом в область грудной клетки и головы. Потерпевшие скончались на месте», — сообщили представители следствия. По данным следствия, пермяк поджег квартиру, чтобы скрыть следы жестокого преступления. Представители ведомства добавили, что обвиняемый заключен под стражу. Следователи продолжают сбор доказательств, проводят экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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