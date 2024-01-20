Кириенко пообщался с талантливыми династиями России. Фото, видео

20 января 2024 в 21:01 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко поблагодарил всех за участие в семейном форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с семейными династиями из разных регионов страны в ходе своего визита на площадку выставки-форума «Россия». Он посетил павильон «Регионы России» и присоединился к участникам конкурса «Династии России» в рамках семейного форума «Родные-любимые». «Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум „Родные-Любимые“, который проходит на площадке Международной выставки-форума „Россия“, и встретился с семейными династиями из разных регионов страны», — говорится в пресс-релизе Всероссийского форума «Родные — Любимые». Там добавили, что Кириенко посетил павильон «Регионы России», где присоединился к участникам конкурса «Династии России». Конкурсанты рассказали гостям выставки о традициях своих регионов и делились культурными и историческими особенностями своей малой родины. Сергей Кириенко встретился с многодетной семьей Сергиенко-Елисеевых из Луганской Народной Республики. Учитель истории Марина Сергиенко и ее супруг Василий Елисеев, который проходит службу в зоне СВО, рассказали о важности патриотического воспитания детей. Семьи из Марий Эл и Чувашии представили свои стенды на Форуме семей. Семья Шабдаровых из марийской глубинки воспитывает семерых детей, в том числе четырех девочек и трех мальчиков-тройняшек. Она получила Национальную премию «Будущее России» за свой творческий ансамбль «Тройняшки». На форуме также был проведен конкурс «Семейные рецепты», где семьи соревновались в приготовлении традиционных блюд. Семья Вотинцевых из Удмуртии и многодетная семья Корякиных приготовили вкусные перепечи с капустой и угостили ими посетителей выставки. На заключительной церемонии Сергей Кириенко выразил благодарность всем семьям за их важный вклад в форум. Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России. Организаторами форума выступают Движение Первых, Росмолодежь, Минтруд России, Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» при поддержке других министерств и государственных организаций. Выставка-форум «Россия» представляет важнейшие достижения страны. Она привлекла более пяти миллионов гостей. На форум прибыли семейные династии из разных российских регионов Фото: медиадирекция Всероссийского форума «Родные — Любимые» Сергей Кириенко встретился с семьями-участниками Всероссийского форума «Родные-любимые» Фото: медиадирекция Всероссийского форума «Родные — Любимые» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с семейными династиями из разных регионов страны в ходе своего визита на площадку выставки-форума «Россия». Он посетил павильон «Регионы России» и присоединился к участникам конкурса «Династии России» в рамках семейного форума «Родные-любимые». «Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум „Родные-Любимые“, который проходит на площадке Международной выставки-форума „Россия“, и встретился с семейными династиями из разных регионов страны», — говорится в пресс-релизе Всероссийского форума «Родные — Любимые». Там добавили, что Кириенко посетил павильон «Регионы России», где присоединился к участникам конкурса «Династии России». Конкурсанты рассказали гостям выставки о традициях своих регионов и делились культурными и историческими особенностями своей малой родины. Сергей Кириенко встретился с многодетной семьей Сергиенко-Елисеевых из Луганской Народной Республики. Учитель истории Марина Сергиенко и ее супруг Василий Елисеев, который проходит службу в зоне СВО, рассказали о важности патриотического воспитания детей. Семьи из Марий Эл и Чувашии представили свои стенды на Форуме семей. Семья Шабдаровых из марийской глубинки воспитывает семерых детей, в том числе четырех девочек и трех мальчиков-тройняшек. Она получила Национальную премию «Будущее России» за свой творческий ансамбль «Тройняшки». На форуме также был проведен конкурс «Семейные рецепты», где семьи соревновались в приготовлении традиционных блюд. Семья Вотинцевых из Удмуртии и многодетная семья Корякиных приготовили вкусные перепечи с капустой и угостили ими посетителей выставки. На заключительной церемонии Сергей Кириенко выразил благодарность всем семьям за их важный вклад в форум. Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России. Организаторами форума выступают Движение Первых, Росмолодежь, Минтруд России, Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» при поддержке других министерств и государственных организаций. Выставка-форум «Россия» представляет важнейшие достижения страны. Она привлекла более пяти миллионов гостей.