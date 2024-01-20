Кириенко пообщался с талантливыми династиями России. Фото, видео

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Распределение из "Фонда президентских грантов". Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко поблагодарил всех за участие в семейном форуме Фото:

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с семейными династиями из разных регионов страны в ходе своего визита на площадку выставки-форума «Россия». Он посетил павильон «Регионы России» и присоединился к участникам конкурса «Династии России» в рамках семейного форума «Родные-любимые».

«Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум „Родные-Любимые“, который проходит на площадке Международной выставки-форума „Россия“, и встретился с семейными династиями из разных регионов страны», — говорится в пресс-релизе Всероссийского форума «Родные — Любимые». Там добавили, что Кириенко посетил павильон «Регионы России», где присоединился к участникам конкурса «Династии России». Конкурсанты рассказали гостям выставки о традициях своих регионов и делились культурными и историческими особенностями своей малой родины.

Сергей Кириенко встретился с многодетной семьей Сергиенко-Елисеевых из Луганской Народной Республики. Учитель истории Марина Сергиенко и ее супруг Василий Елисеев, который проходит службу в зоне СВО, рассказали о важности патриотического воспитания детей. Семьи из Марий Эл и Чувашии представили свои стенды на Форуме семей. Семья Шабдаровых из марийской глубинки воспитывает семерых детей, в том числе четырех девочек и трех мальчиков-тройняшек. Она получила Национальную премию «Будущее России» за свой творческий ансамбль «Тройняшки».

На форуме также был проведен конкурс «Семейные рецепты», где семьи соревновались в приготовлении традиционных блюд. Семья Вотинцевых из Удмуртии и многодетная семья Корякиных приготовили вкусные перепечи с капустой и угостили ими посетителей выставки. На заключительной церемонии Сергей Кириенко выразил благодарность всем семьям за их важный вклад в форум.

Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России. Организаторами форума выступают Движение Первых, Росмолодежь, Минтруд России, Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» при поддержке других министерств и государственных организаций. Выставка-форум «Россия» представляет важнейшие достижения страны. Она привлекла более пяти миллионов гостей.

На форум прибыли семейные династии из разных российских регионов
На форум прибыли семейные династии из разных российских регионов
Фото:
Сергей Кириенко встретился с семьями-участниками Всероссийского форума «Родные-любимые»
Сергей Кириенко встретился с семьями-участниками Всероссийского форума «Родные-любимые»
Фото:
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Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко встретился с семейными династиями из разных регионов страны в ходе своего визита на площадку выставки-форума «Россия». Он посетил павильон «Регионы России» и присоединился к участникам конкурса «Династии России» в рамках семейного форума «Родные-любимые». «Сергей Кириенко посетил Всероссийский семейный форум „Родные-Любимые“, который проходит на площадке Международной выставки-форума „Россия“, и встретился с семейными династиями из разных регионов страны», — говорится в пресс-релизе Всероссийского форума «Родные — Любимые». Там добавили, что Кириенко посетил павильон «Регионы России», где присоединился к участникам конкурса «Династии России». Конкурсанты рассказали гостям выставки о традициях своих регионов и делились культурными и историческими особенностями своей малой родины. Сергей Кириенко встретился с многодетной семьей Сергиенко-Елисеевых из Луганской Народной Республики. Учитель истории Марина Сергиенко и ее супруг Василий Елисеев, который проходит службу в зоне СВО, рассказали о важности патриотического воспитания детей. Семьи из Марий Эл и Чувашии представили свои стенды на Форуме семей. Семья Шабдаровых из марийской глубинки воспитывает семерых детей, в том числе четырех девочек и трех мальчиков-тройняшек. Она получила Национальную премию «Будущее России» за свой творческий ансамбль «Тройняшки». На форуме также был проведен конкурс «Семейные рецепты», где семьи соревновались в приготовлении традиционных блюд. Семья Вотинцевых из Удмуртии и многодетная семья Корякиных приготовили вкусные перепечи с капустой и угостили ими посетителей выставки. На заключительной церемонии Сергей Кириенко выразил благодарность всем семьям за их важный вклад в форум. Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые» является первым официальным мероприятием Года семьи в России. Организаторами форума выступают Движение Первых, Росмолодежь, Минтруд России, Российское общество «Знание» и АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» при поддержке других министерств и государственных организаций. Выставка-форум «Россия» представляет важнейшие достижения страны. Она привлекла более пяти миллионов гостей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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