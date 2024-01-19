Депстрой ХМАО принял несколько важных решений

На заседании окружного правительства в ХМАО приняли решение выделить 89,3 миллиона рублей на переселение людей из аварийного жилья в Мегионе, а также сделать корректировки проекта по реконструкции участков сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске. Об этом сообщила пресс-служба департамента строительства и жилищно-коммунального комплекса региона.
«На повестке — 21 вопрос. Два из них из зоны ответственности Депстроя. Первый — переселение людей из аварийного многоквартирного дома № 25/1 по улице Заречной в Мегионе, где возникла угроза обрушения внутренней несущей поперечной стены квартир», — сообщила пресс-служба департамента. В результате было принято решение из резервного фонда правительства Югры выделить 89,3 миллиона рублей для предоставления бюджету Мегиона на переселения людей.
Также решено поработать над техническими корректировками проекта по реконструкции 35-ти участков сетей водоснабжения и водоотведения в Нижневартовске, к которому привлечены средства займа Фонда национального благосостояния. По итогам госэкспертизы изменится протяженность участков, а это обязательно нужно учесть и зафиксировать в соответствующих документах, дополнили в пресс-службе.
Правительство ХМАО ранее приняло решение о выделение Сургутскому району 901,5 миллиона рублей на реализацию программы по переселению из аварийного жилья. Муниципалитет посчитал, что в районе более 900 тысяч квадратных метров такого жилья.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.