Самолет авиакомпании «Ямал», летевший в Петербург, столкнулся с птицей

Летевший в Санкт-Петербург 17 января самолет авиакомпании «Ямал» столкнулся с птицей на высоте 500 метров. Об этом пишет telegram-канал Aviaincident.
«При заходе на посадку в аэропорт [Пулково] назначения Санкт-Петербург на высоте 500 метров произошло столкновение самолета с птицей. Посадка самолета благополучно. Повреждений не обнаружено», — написали в telegram-канале. Во время осмотра воздушного судна обнаружены следы попадания птицы в верхней части фюзеляжа в районе кабины пилотов.
Похожая ситуация уже случалась с самолетом авиакомпании «Ямал». Тогда судно столкнулось с птицей во время выполнения рейса в Омск. Следы пернатой были обнаружены уже после приземления.
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