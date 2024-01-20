Россияне смогут отказываться от допуслуг по кредитам в течение месяца

21 января 2024 в 02:33 Размер текста - 17 +

Отказаться от страховки можно теперь в течение 30 дней Фото: Денис Моргунов © URA.RU С 14 до 30 дней продлена возможность отказа от дополнительных услуг для россиян при оформлении кредита. Закон, закрепляющий эту норму, вступает в силу с 21 января этого года. «Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут прислать заемщику полный перечень дополнительных услуг, которые он получил вместе с кредитом. При этом они обязаны напомнить, что от этих услуг можно отказаться в течение 30 дней», — говорится в тексте нормативного документа на сайте «Финансовая культура». Ранее этот срок составлял 14 дней. Благодаря этой норме заемщики могут отменить ненужные страховки и другие сервисы. Кроме того, банки обязали указывать полную стоимость кредита на своих сайтах, в мобильном приложении и другой рекламе тем же шрифтом, что и ставку по предлагаемому кредиту. В последнее время в России люди чаще стали получать отказы на получение кредитов и ипотечных займов. Как рассказал телеканал 360, причиной стали ужесточившиеся требования со стороны кредитных организаций к заемщикам. Банки стали более тщательно проверять платежеспособность клиента и запрашивать подтверждающие документы.

С 14 до 30 дней продлена возможность отказа от дополнительных услуг для россиян при оформлении кредита. Закон, закрепляющий эту норму, вступает в силу с 21 января этого года. «Не позднее следующего дня после заключения кредитного договора банки и микрофинансовые организации (МФО) должны будут прислать заемщику полный перечень дополнительных услуг, которые он получил вместе с кредитом. При этом они обязаны напомнить, что от этих услуг можно отказаться в течение 30 дней», — говорится в тексте нормативного документа на сайте «Финансовая культура». Ранее этот срок составлял 14 дней. Благодаря этой норме заемщики могут отменить ненужные страховки и другие сервисы. Кроме того, банки обязали указывать полную стоимость кредита на своих сайтах, в мобильном приложении и другой рекламе тем же шрифтом, что и ставку по предлагаемому кредиту. В последнее время в России люди чаще стали получать отказы на получение кредитов и ипотечных займов. Как рассказал телеканал 360, причиной стали ужесточившиеся требования со стороны кредитных организаций к заемщикам. Банки стали более тщательно проверять платежеспособность клиента и запрашивать подтверждающие документы.