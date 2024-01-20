20 января 2024

Стало известно, что стало с рэпером-подростком Baby Melo после задержания в Петербурге

РЕН ТВ: грузинского рэпера-подростка Baby Melo перевели в ЦВСНП
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие Центра временного содержания иностранных граждан. К.Ромодановский. Екатеринбург (фото - Слава Семенов), спальная
Baby Melo переведен в ЦВСНП Фото:

Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних. Ранее сообщалось о его задержании в Санкт-Петербурге.

«15-летнего рэпера Baby Melo отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подросток был задержан в ночь на 21 января.

Рэперы Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) были задержаны в Петербурге во время своего выступления. Предполагается, что музыкантов увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Также кто-то мог пожаловаться на рэперов из-за мата на сцене.

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Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних. Ранее сообщалось о его задержании в Санкт-Петербурге. «15-летнего рэпера Baby Melo отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подросток был задержан в ночь на 21 января. Рэперы Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) были задержаны в Петербурге во время своего выступления. Предполагается, что музыкантов увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Также кто-то мог пожаловаться на рэперов из-за мата на сцене.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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