Стало известно, что стало с рэпером-подростком Baby Melo после задержания в Петербурге

РЕН ТВ: грузинского рэпера-подростка Baby Melo перевели в ЦВСНП

21 января 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

Baby Melo переведен в ЦВСНП Фото: Семен Саливанчук © URA.RU Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних. Ранее сообщалось о его задержании в Санкт-Петербурге. «15-летнего рэпера Baby Melo отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подросток был задержан в ночь на 21 января. Рэперы Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) были задержаны в Петербурге во время своего выступления. Предполагается, что музыкантов увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Также кто-то мог пожаловаться на рэперов из-за мата на сцене.

Рэпера Baby Melo (Гога Меладзе) перевели в центр временного содержания для несовершеннолетних. Ранее сообщалось о его задержании в Санкт-Петербурге. «15-летнего рэпера Baby Melo отправили в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей в Санкт-Петербурге», — сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник. Подросток был задержан в ночь на 21 января. Рэперы Baby Melo и Badri (Орхан Ахмедов) были задержаны в Петербурге во время своего выступления. Предполагается, что музыкантов увезли в отделение полиции после избиения девушки в клубе, где проходил концерт. Также кто-то мог пожаловаться на рэперов из-за мата на сцене.