В Петербурге задержали рэперов Baby Melo и Badri во время концерта

В Санкт-Петербурге во время выступления в клубе «Гигант-холл» полиция задержала рэперов Baby Melo и Badri. Об этом сообщают зрители в зале клуба.
«Во время исполнения одной из композиций силовики ворвались в заведение, поднялись на сцену и задержали исполнителей Орхана Ахмедова (настоящее имя Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) прямо на сцене», — видео с задержания появилось в telegram-канале Shot. Очевидцы сообщают, что рэперов в наручниках поместили в автозак и увезли в отделение полиции.
Посетители клуба предполагают, что полицию вызвали после инцидента с избиением девушки в заведении, либо кто-то пожаловался на мат со сцены.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.