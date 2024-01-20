20 января 2024

В Петербурге задержали рэперов Baby Melo и Badri во время концерта

© Служба новостей «URA.RU»
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Клуб "Куб". Екатеринбург, бар, ночной клуб, диджей, клуб куб
Рэперов забрали в отделение во время концерта Фото:

В Санкт-Петербурге во время выступления в клубе «Гигант-холл» полиция задержала рэперов Baby Melo и Badri. Об этом сообщают зрители в зале клуба.

«Во время исполнения одной из композиций силовики ворвались в заведение, поднялись на сцену и задержали исполнителей Орхана Ахмедова (настоящее имя Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) прямо на сцене», — видео с задержания появилось в telegram-канале Shot. Очевидцы сообщают, что рэперов в наручниках поместили в автозак и увезли в отделение полиции.

Посетители клуба предполагают, что полицию вызвали после инцидента с избиением девушки в заведении, либо кто-то пожаловался на мат со сцены.

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В Санкт-Петербурге во время выступления в клубе «Гигант-холл» полиция задержала рэперов Baby Melo и Badri. Об этом сообщают зрители в зале клуба. «Во время исполнения одной из композиций силовики ворвались в заведение, поднялись на сцену и задержали исполнителей Орхана Ахмедова (настоящее имя Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) прямо на сцене», — видео с задержания появилось в telegram-канале Shot. Очевидцы сообщают, что рэперов в наручниках поместили в автозак и увезли в отделение полиции. Посетители клуба предполагают, что полицию вызвали после инцидента с избиением девушки в заведении, либо кто-то пожаловался на мат со сцены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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