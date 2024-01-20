В Петербурге задержали рэперов Baby Melo и Badri во время концерта

21 января 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Рэперов забрали в отделение во время концерта Фото: Размик Закарян © URA.RU В Санкт-Петербурге во время выступления в клубе «Гигант-холл» полиция задержала рэперов Baby Melo и Badri. Об этом сообщают зрители в зале клуба. «Во время исполнения одной из композиций силовики ворвались в заведение, поднялись на сцену и задержали исполнителей Орхана Ахмедова (настоящее имя Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) прямо на сцене», — видео с задержания появилось в telegram-канале Shot. Очевидцы сообщают, что рэперов в наручниках поместили в автозак и увезли в отделение полиции. Посетители клуба предполагают, что полицию вызвали после инцидента с избиением девушки в заведении, либо кто-то пожаловался на мат со сцены.

В Санкт-Петербурге во время выступления в клубе «Гигант-холл» полиция задержала рэперов Baby Melo и Badri. Об этом сообщают зрители в зале клуба. «Во время исполнения одной из композиций силовики ворвались в заведение, поднялись на сцену и задержали исполнителей Орхана Ахмедова (настоящее имя Badri) и Гогу Меладзе (Baby Melo) прямо на сцене», — видео с задержания появилось в telegram-канале Shot. Очевидцы сообщают, что рэперов в наручниках поместили в автозак и увезли в отделение полиции. Посетители клуба предполагают, что полицию вызвали после инцидента с избиением девушки в заведении, либо кто-то пожаловался на мат со сцены.