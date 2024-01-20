Ночью 21 января в Тюмени пьяный водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Ленина, 63. В ДТП получили травмы два человека, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Тюменской области.
«Пьяный водитель ночью 21 января на автомобиле „Лада Приора“ врезался в столб в центре Тюмени. <…> На улице Ленина, 63, машина въехала в опору освещения. Водитель и 20-летняя пассажирка авто ранены», — говорится в telegram-канале ведомства.
При проверке водителя алкотестер показал 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением.
За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 17 пьяных водителей. Еще 13 были задержаны сегодня ночью.
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