20 января 2024
19 января 2024

Пьяный водитель врезался в столб в центре Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машина врезалась в столб. Екатеринбург, авария
В Тюмени из-за пьяного водителя пострадало два человека Фото:

Ночью 21 января в Тюмени пьяный водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Ленина, 63. В ДТП получили травмы два человека, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Тюменской области.

«Пьяный водитель ночью 21 января на автомобиле „Лада Приора“ врезался в столб в центре Тюмени. <…> На улице Ленина, 63, машина въехала в опору освещения. Водитель и 20-летняя пассажирка авто ранены», — говорится в telegram-канале ведомства.

При проверке водителя алкотестер показал 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением.

За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 17 пьяных водителей. Еще 13 были задержаны сегодня ночью.

Фото:
Фото:

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ночью 21 января в Тюмени пьяный водитель «Лады Приоры» не справился с управлением и врезался в фонарный столб на улице Ленина, 63. В ДТП получили травмы два человека, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Тюменской области. «Пьяный водитель ночью 21 января на автомобиле „Лада Приора“ врезался в столб в центре Тюмени. <…> На улице Ленина, 63, машина въехала в опору освещения. Водитель и 20-летняя пассажирка авто ранены», — говорится в telegram-канале ведомства. При проверке водителя алкотестер показал 0,52 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. По данным ГИБДД, автомобилист не справился с управлением. За прошедшие сутки сотрудники Госавтоинспекции в Тюменской области отстранили от участия в дорожном движении 17 пьяных водителей. Еще 13 были задержаны сегодня ночью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...