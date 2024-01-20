20 января 2024
19 января 2024

Бывший депутат ЗС Прикамья Андрей Агишев вернулся в бизнес

Экс-депутат заксобрания Пермского края Агишев возглавил «Недвижимость Прикамье»
© Служба новостей «URA.RU»
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На посту компании «Недвижимость Прикамье» сменился руководитель Фото:

Пост генерального директора АО «Недвижимость Прикамье» занял бывший депутат заксобрания Пермского края Андрей Агишев. Эти сведения содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

«Агишев возглавил „Недвижимость Прикамье“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 17 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информацию сервиса. До этого момента АО руководил Александр Шардаков. Он занял пост гендиректора в 2009 году.

Уставной капитал компании «Недвижимость Прикамья» составляет 90 млн рублей. Общество является дочерним предприятием ПАО ИФ «Детство-1». Совладелец фонда — ИК «Ермак», подконтрольная семье Агишева. После ухода бывшего пермского депутата из политики и бизнеса он не участвовал в предпринимательской деятельности. До 2010 года Агишев руководил ООО «Пермрегионгаз».

Получить оперативный комментарий у экс-депутата ЗС Прикамья корреспонденту URA.RU не удалось. Телефон Агишева выключен.

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Пост генерального директора АО «Недвижимость Прикамье» занял бывший депутат заксобрания Пермского края Андрей Агишев. Эти сведения содержатся в базе данных «СПАРК-Интерфакс». «Агишев возглавил „Недвижимость Прикамье“. Изменения в ЕГРЮЛ внесены 17 января», — пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на информацию сервиса. До этого момента АО руководил Александр Шардаков. Он занял пост гендиректора в 2009 году. Уставной капитал компании «Недвижимость Прикамья» составляет 90 млн рублей. Общество является дочерним предприятием ПАО ИФ «Детство-1». Совладелец фонда — ИК «Ермак», подконтрольная семье Агишева. После ухода бывшего пермского депутата из политики и бизнеса он не участвовал в предпринимательской деятельности. До 2010 года Агишев руководил ООО «Пермрегионгаз». Получить оперативный комментарий у экс-депутата ЗС Прикамья корреспонденту URA.RU не удалось. Телефон Агишева выключен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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