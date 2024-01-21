ВСУ не могут справиться с натиском России в Крынках: карта СВО на Украине 21 января

FT: ВСУ будут вынуждены покинуть Крынки из-за натиска армии России

21 января 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

ВС РФ не дают армии Украины расширить плацдарм в Крынках Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ придется оставить Крынки из-за натиска ВС РФ, сообщил украинский разведчик. Армия Украины потеряла 320 военных при боях на донецком направлении. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU. Купянское направление Был уничтожен тяжелый беспилотник-разведчик ВСУ. По нему отработал расчет ЗРК. В Минобороны России отметили, что расчеты ЗРК «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие от воздушного нападения противника. Краснолиманское направление ВКС России поразили технику и живую силу противника на максимально близкой дистанции. Даже тяжелые погодные условия не помешали ВС РФ провести операцию. Ударная группа вертолетов ударила по позициям ВСУ неуправляемыми ракетами С-8, сообщили в Минобороны РФ. Донецкое направление ВСУ четыре раза пытались прорвать линию обороны РФ. Все атаки были отражены. Бои шли около Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра. Армия Украины в ходе неудачного наступления потеряла до 320 военнослужащих. Еще ВС РФ уничтожили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 152-миллиметровое орудие Д-20. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы. Армия России продолжает продвигаться на артемовском направлении. Военные 21 января заняли более выгодные позиции, увеличив «серую зону» между своими позициями и ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал командир группы спецназа. «Сейчас с сапером проверяем местность. Ищем новые позиции, потому что противник отходит и „серая зона“ увеличивается. Смотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить», — поделился офицер. Запорожское направление Продолжаются бои около Работино и населенного пункта Нестерянка. Также сражения идут около Вербового. Херсонское направление Противник пытался при помощи беспилотников разведать позиции ВС РФ. Дроны были вовремя замечены, что позволило их сбить. По ним отработали бойцы ВДВ, которые не дают вражеским беспилотникам приближаться и летать над российскими укрепрайонами. Украинский разведчик признался, что ВСУ придется покинуть Крынки из-за натиска ВС РФ. По его словам, корпус морской пехоты не может выдержать темп наступления. Разведчик отметил, что план по расширению плацдарма с каждым днем становится все более нереализуемым. Фото: инфографика URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ придется оставить Крынки из-за натиска ВС РФ, сообщил украинский разведчик. Армия Украины потеряла 320 военных при боях на донецком направлении. Карта спецоперации и ход военных действий — в материале URA.RU. Был уничтожен тяжелый беспилотник-разведчик ВСУ. По нему отработал расчет ЗРК. В Минобороны России отметили, что расчеты ЗРК «Стрела-10» 6-й общевойсковой армии группировки «Запад» круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие от воздушного нападения противника. ВКС России поразили технику и живую силу противника на максимально близкой дистанции. Даже тяжелые погодные условия не помешали ВС РФ провести операцию. Ударная группа вертолетов ударила по позициям ВСУ неуправляемыми ракетами С-8, сообщили в Минобороны РФ. ВСУ четыре раза пытались прорвать линию обороны РФ. Все атаки были отражены. Бои шли около Клещеевки, Курдюмовки и Часова Яра. Армия Украины в ходе неудачного наступления потеряла до 320 военнослужащих. Еще ВС РФ уничтожили 152-миллиметровую гаубицу «Мста-Б» и 152-миллиметровое орудие Д-20. Это произошло в ходе контрбатарейной борьбы. Армия России продолжает продвигаться на артемовском направлении. Военные 21 января заняли более выгодные позиции, увеличив «серую зону» между своими позициями и ВСУ. Об этом РИА Новости рассказал командир группы спецназа. Продолжаются бои около Работино и населенного пункта Нестерянка. Также сражения идут около Вербового. Противник пытался при помощи беспилотников разведать позиции ВС РФ. Дроны были вовремя замечены, что позволило их сбить. По ним отработали бойцы ВДВ, которые не дают вражеским беспилотникам приближаться и летать над российскими укрепрайонами. Украинский разведчик признался, что ВСУ придется покинуть Крынки из-за натиска ВС РФ. По его словам, корпус морской пехоты не может выдержать темп наступления. Разведчик отметил, что план по расширению плацдарма с каждым днем становится все более нереализуемым.