FT: ВСУ придется отступить в Крынках из-за натиска армии РФ

21 января 2024 в 06:23 Размер текста - 17 +

Морпехи ВСУ не смогли выдержать темп наступления военных РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морпехи ВСУ будут отступать в Крынках на восточном берегу Днепра из-за того, что не могут сдержать темпа наступления армии России. Об этом сообщил украинский разведчик британскому изданию Financial Times. «Дело в том, что корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу», — заявил солдат изданию Financial Times. Также на вопрос журналиста о том, сможет ли Украина удерживать позицию на восточном берегу Днепра, украинский военный ответил отрицательно, дополнив, что ожидает отступления войск ВСУ. По утверждению разведчика, первоначальная цель заключалась в том, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь территории. Однако он считает, что этот план с каждым днем становится все более нереализуемым, ведь украинские войска несут большие потери, а у РФ пятикратное преимущество. Американский журналист Дэвид Экс назвал высадку на Днепр катастрофой для ВСУ, так как украинская армия потеряла на 50 лодок за шесть недель, передает телеканал 360. После этого они начали создавать плотную оборону, полностью копируя «линию Суровикина», которую Россия выстроила в конце 2022 года, остановив тем самым украинское наступление.

Морпехи ВСУ будут отступать в Крынках на восточном берегу Днепра из-за того, что не могут сдержать темпа наступления армии России. Об этом сообщил украинский разведчик британскому изданию Financial Times. «Дело в том, что корпус морской пехоты не смог выдержать темп наступления и наверняка давно потерял инициативу», — заявил солдат изданию Financial Times. Также на вопрос журналиста о том, сможет ли Украина удерживать позицию на восточном берегу Днепра, украинский военный ответил отрицательно, дополнив, что ожидает отступления войск ВСУ. По утверждению разведчика, первоначальная цель заключалась в том, чтобы создать плацдарм для дальнейшего наступления вглубь территории. Однако он считает, что этот план с каждым днем становится все более нереализуемым, ведь украинские войска несут большие потери, а у РФ пятикратное преимущество. Американский журналист Дэвид Экс назвал высадку на Днепр катастрофой для ВСУ, так как украинская армия потеряла на 50 лодок за шесть недель, передает телеканал 360. После этого они начали создавать плотную оборону, полностью копируя «линию Суровикина», которую Россия выстроила в конце 2022 года, остановив тем самым украинское наступление.