Ударная группа ВКС РФ провела рискованную операцию около Красного Лимана

На краснолиманском направлении ударная группа вертолетов ВКС России поразила живую силу и технику противника с близкой дистанции в тяжелых погодных условиях. Об этом сообщили в Минобороны.
«Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в Минобороны, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что атака была нанесена при помощи неуправляемых авиационных ракет С-8 с близкой дистанции.
Сложные погодные условия мешали проведению операцию, однако в итоге она была выполнена. В состав группы вошли многоцелевой вертолет Ми-8, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевой вертолет Ми-35.
Днем ранее ВС РФ отразили четыре атаки противника на этом же направлении. Бои шли около Григоровки и Червоной Дибровы. Боевые действия раньше активно шли на этом участке фронта — ВСУ пытаются прорваться сквозь линию оборону. Однако чаще стали поступать сообщения, что армия Украины на краснолиманском направлении перестала проявлять активность, передает RT.
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