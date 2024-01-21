Ударная группа ВКС РФ провела рискованную операцию около Красного Лимана

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, вертолет, в небе, ка-52, пиропатроны, сбойка,  stock
Вертолеты ударили по ВСУ с близкой дистанции на краснолиманском направлении Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

На краснолиманском направлении ударная группа вертолетов ВКС России поразила живую силу и технику противника с близкой дистанции в тяжелых погодных условиях. Об этом сообщили в Минобороны.

«Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в Минобороны, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что атака была нанесена при помощи неуправляемых авиационных ракет С-8 с близкой дистанции.

Сложные погодные условия мешали проведению операцию, однако в итоге она была выполнена. В состав группы вошли многоцелевой вертолет Ми-8, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевой вертолет Ми-35.

Днем ранее ВС РФ отразили четыре атаки противника на этом же направлении. Бои шли около Григоровки и Червоной Дибровы. Боевые действия раньше активно шли на этом участке фронта — ВСУ пытаются прорваться сквозь линию оборону. Однако чаще стали поступать сообщения, что армия Украины на краснолиманском направлении перестала проявлять активность, передает RT.

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На краснолиманском направлении ударная группа вертолетов ВКС России поразила живую силу и технику противника с близкой дистанции в тяжелых погодных условиях. Об этом сообщили в Минобороны. «Ударная группа армейской авиации ВКС России поразила скопление живой силы, а также бронетехнику противника на краснолиманском направлении в зоне проведения СВО», — сообщили в Минобороны, передает ТАСС. В ведомстве отметили, что атака была нанесена при помощи неуправляемых авиационных ракет С-8 с близкой дистанции. Сложные погодные условия мешали проведению операцию, однако в итоге она была выполнена. В состав группы вошли многоцелевой вертолет Ми-8, разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» и транспортно-боевой вертолет Ми-35. Днем ранее ВС РФ отразили четыре атаки противника на этом же направлении. Бои шли около Григоровки и Червоной Дибровы. Боевые действия раньше активно шли на этом участке фронта — ВСУ пытаются прорваться сквозь линию оборону. Однако чаще стали поступать сообщения, что армия Украины на краснолиманском направлении перестала проявлять активность, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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