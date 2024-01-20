В ХМАО «Русская община» заставила ребенка извиняться за мнение о концерте рэпера

21 января 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

«Русская община» посоветовала ребенку из ХМАО сдать билеты на концерт репера Кишлака Фото: Дарья Попова © URA.RU Активисты «Русской общины» из ХМАО заставили извиняться 14-летнего подростка за негативное мнение по поводу призывов к отмене концерта рэпера Кишлака в Сургуте. Они позвонили ему по телефону и, получив извинения, посоветовали сдать билеты. «После того, как „Русская Община“ взялась отменить концерты пресловутого Кишлака в Сургуте и в других городах России, многие его поклонники стали писать изощренные злобные комментарии. <…> Наши активисты из ХМАО нашли одного из таких смелых „стрелков“ и связались с ним по телефону», — написали общественники в своем telegram-канале. Они выложили видео звонка, где посоветовали 14-летнему подростку сдать билеты. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ХМАО, его обращение зафиксировано, в скором времени по нему начнется процессуальная проверка. Реакция родителей школьника пока неизвестна. Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они утверждают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ, а также пишут доносы в правоохранительные органы.

Активисты «Русской общины» из ХМАО заставили извиняться 14-летнего подростка за негативное мнение по поводу призывов к отмене концерта рэпера Кишлака в Сургуте. Они позвонили ему по телефону и, получив извинения, посоветовали сдать билеты. «После того, как „Русская Община“ взялась отменить концерты пресловутого Кишлака в Сургуте и в других городах России, многие его поклонники стали писать изощренные злобные комментарии. <…> Наши активисты из ХМАО нашли одного из таких смелых „стрелков“ и связались с ним по телефону», — написали общественники в своем telegram-канале. Они выложили видео звонка, где посоветовали 14-летнему подростку сдать билеты. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ХМАО, его обращение зафиксировано, в скором времени по нему начнется процессуальная проверка. Реакция родителей школьника пока неизвестна. Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они утверждают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ, а также пишут доносы в правоохранительные органы.