20 января 2024
19 января 2024

В ХМАО «Русская община» заставила ребенка извиняться за мнение о концерте рэпера

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Концерт группы ГРИБЫ. Екатеринбург, концерт, микрофон, грибы, певец, телеклуб
«Русская община» посоветовала ребенку из ХМАО сдать билеты на концерт репера Кишлака Фото:

Активисты «Русской общины» из ХМАО заставили извиняться 14-летнего подростка за негативное мнение по поводу призывов к отмене концерта рэпера Кишлака в Сургуте. Они позвонили ему по телефону и, получив извинения, посоветовали сдать билеты.

«После того, как „Русская Община“ взялась отменить концерты пресловутого Кишлака в Сургуте и в других городах России, многие его поклонники стали писать изощренные злобные комментарии. <…> Наши активисты из ХМАО нашли одного из таких смелых „стрелков“ и связались с ним по телефону», — написали общественники в своем telegram-канале. Они выложили видео звонка, где посоветовали 14-летнему подростку сдать билеты.

Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ХМАО, его обращение зафиксировано, в скором времени по нему начнется процессуальная проверка. Реакция родителей школьника пока неизвестна.

Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они утверждают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ, а также пишут доносы в правоохранительные органы.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Активисты «Русской общины» из ХМАО заставили извиняться 14-летнего подростка за негативное мнение по поводу призывов к отмене концерта рэпера Кишлака в Сургуте. Они позвонили ему по телефону и, получив извинения, посоветовали сдать билеты. «После того, как „Русская Община“ взялась отменить концерты пресловутого Кишлака в Сургуте и в других городах России, многие его поклонники стали писать изощренные злобные комментарии. <…> Наши активисты из ХМАО нашли одного из таких смелых „стрелков“ и связались с ним по телефону», — написали общественники в своем telegram-канале. Они выложили видео звонка, где посоветовали 14-летнему подростку сдать билеты. Корреспондент URA.RU обратился в УМВД России по ХМАО, его обращение зафиксировано, в скором времени по нему начнется процессуальная проверка. Реакция родителей школьника пока неизвестна. Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они утверждают, что исполнитель якобы призывает к употреблению запрещенных веществ, а также пишут доносы в правоохранительные органы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...