Общественники требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте

Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они считают, что исполнитель призывает к употреблению запрещенных веществ и суициду, поэтому пишут жалобы в правоохранительные органы, чтоб запретить его выступление.
«Кишлак — это рэп-проект некоего Максима Фисенко, „выстреливший“ благодаря обилию мата, трехэтажной пошлости, призывов к употреблению запрещенных веществ и суициду. <…> Просим всех неравнодушных людей от своего имени выслать обращение с требованием запретить шоу Кишлака в Сургуте», — написано в их telegram-канале.
Общественники считают, что репер до сих пор выступает только потому, что его популярность среди подростков «приносит реальные деньги организаторам концертов». Кишлак должен приехать в Сургут 26 января.
Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет.
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