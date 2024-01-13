Общественники требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте

14 января 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Концерт Кишлака могут отменить из-за жалоб общественников Фото: Дарья Попова © URA.RU Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они считают, что исполнитель призывает к употреблению запрещенных веществ и суициду, поэтому пишут жалобы в правоохранительные органы, чтоб запретить его выступление. «Кишлак — это рэп-проект некоего Максима Фисенко, „выстреливший“ благодаря обилию мата, трехэтажной пошлости, призывов к употреблению запрещенных веществ и суициду. <…> Просим всех неравнодушных людей от своего имени выслать обращение с требованием запретить шоу Кишлака в Сургуте», — написано в их telegram-канале. Общественники считают, что репер до сих пор выступает только потому, что его популярность среди подростков «приносит реальные деньги организаторам концертов». Кишлак должен приехать в Сургут 26 января. Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет.

Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они считают, что исполнитель призывает к употреблению запрещенных веществ и суициду, поэтому пишут жалобы в правоохранительные органы, чтоб запретить его выступление. «Кишлак — это рэп-проект некоего Максима Фисенко, „выстреливший“ благодаря обилию мата, трехэтажной пошлости, призывов к употреблению запрещенных веществ и суициду. <…> Просим всех неравнодушных людей от своего имени выслать обращение с требованием запретить шоу Кишлака в Сургуте», — написано в их telegram-канале. Общественники считают, что репер до сих пор выступает только потому, что его популярность среди подростков «приносит реальные деньги организаторам концертов». Кишлак должен приехать в Сургут 26 января. Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет.