13 января 2024

Общественники требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Кишлака могут отменить из-за жалоб общественников Фото:

Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они считают, что исполнитель призывает к употреблению запрещенных веществ и суициду, поэтому пишут жалобы в правоохранительные органы, чтоб запретить его выступление.

«Кишлак — это рэп-проект некоего Максима Фисенко, „выстреливший“ благодаря обилию мата, трехэтажной пошлости, призывов к употреблению запрещенных веществ и суициду. <…> Просим всех неравнодушных людей от своего имени выслать обращение с требованием запретить шоу Кишлака в Сургуте», — написано в их telegram-канале.

Общественники считают, что репер до сих пор выступает только потому, что его популярность среди подростков «приносит реальные деньги организаторам концертов». Кишлак должен приехать в Сургут 26 января.

Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет.

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Представители «Русской Общины» требуют отменить концерт рэпера Кишлака в Сургуте. Они считают, что исполнитель призывает к употреблению запрещенных веществ и суициду, поэтому пишут жалобы в правоохранительные органы, чтоб запретить его выступление. «Кишлак — это рэп-проект некоего Максима Фисенко, „выстреливший“ благодаря обилию мата, трехэтажной пошлости, призывов к употреблению запрещенных веществ и суициду. <…> Просим всех неравнодушных людей от своего имени выслать обращение с требованием запретить шоу Кишлака в Сургуте», — написано в их telegram-канале. Общественники считают, что репер до сих пор выступает только потому, что его популярность среди подростков «приносит реальные деньги организаторам концертов». Кишлак должен приехать в Сургут 26 января. Больше десяти человек отравились неизвестным веществом на концерте рэпера Кишлака в Москве. Среди пострадавших девять человек в возрасте от 20 до 25 лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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