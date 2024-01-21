Западу грозят потери в сотни миллиардов долларов из-за конфискации активов ЦБ РФ

21 января 2024 в 12:06 Размер текста - 17 +

Страны Запада рискуют потерять больше активов, чем они заморозили у РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Если Россия зеркально ответит на конфискацию своих замороженных активов, то страны Запада потеряют минимум 288 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, которое подсчитало объемы инвестиций в экономику РФ. «Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского Союза, G7, Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. Однако сумма могла возрасти с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств и переводов на счета типа „С“», — сообщает агентство. Как сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте 2023 года сумма траншей составила 500 миллионов рублей. После начала спецоперации страны Запада заморозили активы РФ. Точный объем средств неизвестен. Еврокомиссия сообщает, что было заморожено 260 миллиардов евро. Однако в 2023 году в США задумались над тем, чтобы передать замороженные активы РФ Украине. На данный момент закон еще не подписан президентом страны Джо Байденом. Если закон заработает, то Россия примет зеркальные меры. Об этом заявлял замглавы МИД России Сергей Рябков.

Если Россия зеркально ответит на конфискацию своих замороженных активов, то страны Запада потеряют минимум 288 миллиардов долларов. Об этом сообщает РИА Новости, которое подсчитало объемы инвестиций в экономику РФ. «Согласно последним доступным данным, объем прямых инвестиций Европейского Союза, G7, Австралии и Швейцарии в российскую экономику на конец 2022 года составил 288 миллиардов долларов. Однако сумма могла возрасти с учетом запрета на вывод недружественными резидентами средств и переводов на счета типа „С“», — сообщает агентство. Как сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий, в марте 2023 года сумма траншей составила 500 миллионов рублей. После начала спецоперации страны Запада заморозили активы РФ. Точный объем средств неизвестен. Еврокомиссия сообщает, что было заморожено 260 миллиардов евро. Однако в 2023 году в США задумались над тем, чтобы передать замороженные активы РФ Украине. На данный момент закон еще не подписан президентом страны Джо Байденом. Если закон заработает, то Россия примет зеркальные меры. Об этом заявлял замглавы МИД России Сергей Рябков.