Financial Times посчитала сумму замороженных за рубежом активов Центробанка РФ

FT: страны G7 и Евросоюза заморозили 260 млрд евро Центробанка РФ
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Страны Запада заморозили 260 млрд евро российских активов Фото:
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Страны Большой семерки (G7), Евросоюза и Австралии заморозили более 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ за 2022 год. Такие данные опубликованы Еврокомиссией.

«Около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ было заморожено в прошлом году в странах G7, ЕС и Австралии», — пишет Financial Times со ссылкой на документ ЕК. Отмечается, что 210 миллиардов были заморожены только Евросоюзом.

Российские активы были заморожены в рамках санкций Запада против страны. Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов для нужд Украины. Однако пока не все из членов выступили за это решение. Всего Европейская комиссия намерена отдать Киеву 15 миллиардов долларов от замороженных российских активов до 2027 года. Страны G7 в последние недели стали активнее вести переговоры о конфискации части замороженных российских активов, передает телеканал 360. Евросоюз также утвердил 12 пакет санкций против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».

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Страны Большой семерки (G7), Евросоюза и Австралии заморозили более 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ за 2022 год. Такие данные опубликованы Еврокомиссией. «Около 260 миллиардов евро активов Центробанка РФ было заморожено в прошлом году в странах G7, ЕС и Австралии», — пишет Financial Times со ссылкой на документ ЕК. Отмечается, что 210 миллиардов были заморожены только Евросоюзом. Российские активы были заморожены в рамках санкций Запада против страны. Еврокомиссия (ЕК) утвердила предложение по использованию доходов для нужд Украины. Однако пока не все из членов выступили за это решение. Всего Европейская комиссия намерена отдать Киеву 15 миллиардов долларов от замороженных российских активов до 2027 года. Страны G7 в последние недели стали активнее вести переговоры о конфискации части замороженных российских активов, передает телеканал 360. Евросоюз также утвердил 12 пакет санкций против РФ, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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