В Конгрессе США одобрили проект передачи Украине замороженных активов РФ

08 ноября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Замороженные российские активы планируют передать Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому Украине будут переданы российские активы. Об этом свидетельствуют данный итогов голосования. Согласно опубликованным результатам, комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против». «Все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов <…> при необходимости переходят правительству США, пока удерживаются в фонде поддержки Украины», — приводит РИА Новости информацию из документа. Как указано в тексте документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя для этого замороженные российские активы. При этом, как предполагает законопроект, решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины». Ранее в британской газете Financial Times сообщили, что если западные страны начнут конфисковать российские активы, то другие государства начнут выводить свои резервы с Запада. Авторы статьи считают, что Запад придумывает мнимые оправдания, чтобы не арестовывать активы россиян. При этом Бельгия и Люксембург опасаются, что использование активов России для Украины может дестабилизировать международную финансовую систему, передает RT. В частности, страны хотят получить гарантии того, что им не придется нести все юридические и финансовые риски. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, согласно которому Украине будут переданы российские активы. Об этом свидетельствуют данный итогов голосования. Согласно опубликованным результатам, комитет одобрил законопроект с результатом 40 голосов «за» и два «против». «Все права, права собственности и доход от конфискованных российских активов <…> при необходимости переходят правительству США, пока удерживаются в фонде поддержки Украины», — приводит РИА Новости информацию из документа. Как указано в тексте документа, госсекретаря наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя для этого замороженные российские активы. При этом, как предполагает законопроект, решение о конфискации активов, которые находятся под американской юрисдикцией, сможет принимать президент США, после чего средства перейдут на «фонд поддержки Украины». Ранее в британской газете Financial Times сообщили, что если западные страны начнут конфисковать российские активы, то другие государства начнут выводить свои резервы с Запада. Авторы статьи считают, что Запад придумывает мнимые оправдания, чтобы не арестовывать активы россиян. При этом Бельгия и Люксембург опасаются, что использование активов России для Украины может дестабилизировать международную финансовую систему, передает RT. В частности, страны хотят получить гарантии того, что им не придется нести все юридические и финансовые риски.