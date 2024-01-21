Росавиация подключилась к поискам упавшего самолета в Афганистане

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На борту потерпевшего крушение самолета находились два человека (архивное фото) Фото:

Идут поиски разбившегося самолета Falcon в Афганистане. Об этом сообщает Росавиация, отмечая, что самолет зарегистрирован в реестре гражданских судов РФ.

«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна», — сообщает «Росавиция» в своем telegram-канале. Сообщается, что на борту было два пассажира и четыре члена экипажа.

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Идут поиски разбившегося самолета Falcon в Афганистане. Об этом сообщает Росавиация, отмечая, что самолет зарегистрирован в реестре гражданских судов РФ. «Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна», — сообщает «Росавиция» в своем telegram-канале. Сообщается, что на борту было два пассажира и четыре члена экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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