Росавиация подключилась к поискам упавшего самолета в Афганистане

На борту потерпевшего крушение самолета находились два человека (архивное фото)
Идут поиски разбившегося самолета Falcon в Афганистане. Об этом сообщает Росавиация, отмечая, что самолет зарегистрирован в реестре гражданских судов РФ.
«Росавиация находится на связи с авиационными властями Исламской Республики Афганистан и Республики Таджикистан. Ведутся поиски воздушного судна», — сообщает «Росавиция» в своем
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