Происшествия Более 12 человек погибли при ударе ВСУ по людному району Донецка 21 января 2024 в 13:37 Размер текста - 17 + ВСУ обстреляли людный район Донецка, сообщил Алексей Кулемзин Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. Минимум 12 человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 12 погибших. Информация продолжает поступать», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале . Как пишет РИА Новости, ВСУ выпустили по Донецку не менее шести снарядов калибра 155-мм. В Текстильщиках находится большое число магазинов и рынков, в которые любят ходить местные жители. По данным telegram-канала Mash, павильоны магазинов разрушены. На снегу лежат тела. Более 10 человек получили ранения. Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. Минимум 12 человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 12 погибших. Информация продолжает поступать», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Как пишет РИА Новости, ВСУ выпустили по Донецку не менее шести снарядов калибра 155-мм. В Текстильщиках находится большое число магазинов и рынков, в которые любят ходить местные жители. По данным telegram-канала Mash, павильоны магазинов разрушены. На снегу лежат тела. Более 10 человек получили ранения. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям