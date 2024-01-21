Более 12 человек погибли при ударе ВСУ по людному району Донецка

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Обстрел центра Донецка, пожар, донецк, обстрел, сво
ВСУ обстреляли людный район Донецка, сообщил Алексей Кулемзин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. Минимум 12 человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

«По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 12 погибших. Информация продолжает поступать», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале.

Как пишет РИА Новости, ВСУ выпустили по Донецку не менее шести снарядов калибра 155-мм. В Текстильщиках находится большое число магазинов и рынков, в которые любят ходить местные жители.

По данным telegram-канала Mash, павильоны магазинов разрушены. На снегу лежат тела. Более 10 человек получили ранения.

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Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. Минимум 12 человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. «По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 12 погибших. Информация продолжает поступать», — написал Алексей Кулемзин в своем telegram-канале. Как пишет РИА Новости, ВСУ выпустили по Донецку не менее шести снарядов калибра 155-мм. В Текстильщиках находится большое число магазинов и рынков, в которые любят ходить местные жители. По данным telegram-канала Mash, павильоны магазинов разрушены. На снегу лежат тела. Более 10 человек получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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