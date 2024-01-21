Более 12 человек погибли при ударе ВСУ по людному району Донецка

Магазины в микрорайоне Текстильщик города Донецка попали под обстрел ВСУ. Минимум 12 человек погибли, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
«По предварительным данным, в результате варварского обстрела Кировского района в микрорайоне Текстильщик 12 погибших. Информация продолжает поступать», — написал Алексей Кулемзин в своем
Как пишет РИА Новости, ВСУ выпустили по Донецку не менее шести снарядов калибра 155-мм. В Текстильщиках находится большое число магазинов и рынков, в которые любят ходить местные жители.
По данным telegram-канала Mash, павильоны магазинов разрушены. На снегу лежат тела. Более 10 человек получили ранения.
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