20 января 2024
19 января 2024

В Кургане раньше срока открыли проезд по заблокированной улице

Курганские коммунальщики досрочно завершили ремонтные работы на улице Карбышева
© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, проезд открыт, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
Проезд был заблокирован с конца 2023 года Фото:

Коммунальщикам удалось досрочно выполнить ремонт коллектора и открыть проезд по улице Карбышева в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».

«В Кургане участок улицы Карбышева открыт досрочно. Все работы на проезжей части завершены. Дорога доступна для движения автотранспорта», — написано в telegram-канале коммунальной компании. Ограничение было введено 28 декабря прошлого года. Планировались, что проблема будет устранена до 29 января.

На самотечном коллекторе по улице Карбышева в конце 2023 года произошла авария. Для проведения восстановительных работ необходимо было сузить полосу движения на участке от Перова до Циолковского.

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Коммунальщикам удалось досрочно выполнить ремонт коллектора и открыть проезд по улице Карбышева в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «В Кургане участок улицы Карбышева открыт досрочно. Все работы на проезжей части завершены. Дорога доступна для движения автотранспорта», — написано в telegram-канале коммунальной компании. Ограничение было введено 28 декабря прошлого года. Планировались, что проблема будет устранена до 29 января. На самотечном коллекторе по улице Карбышева в конце 2023 года произошла авария. Для проведения восстановительных работ необходимо было сузить полосу движения на участке от Перова до Циолковского.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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