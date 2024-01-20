Общество ЖКХ и Городская среда В Кургане раньше срока открыли проезд по заблокированной улице Курганские коммунальщики досрочно завершили ремонтные работы на улице Карбышева 21 января 2024 в 16:44 Размер текста - 17 + Проезд был заблокирован с конца 2023 года Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Коммунальщикам удалось досрочно выполнить ремонт коллектора и открыть проезд по улице Карбышева в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «В Кургане участок улицы Карбышева открыт досрочно. Все работы на проезжей части завершены. Дорога доступна для движения автотранспорта», — написано в telegram-канале коммунальной компании. Ограничение было введено 28 декабря прошлого года. Планировались, что проблема будет устранена до 29 января. На самотечном коллекторе по улице Карбышева в конце 2023 года произошла авария. Для проведения восстановительных работ необходимо было сузить полосу движения на участке от Перова до Циолковского. Коммунальщикам удалось досрочно выполнить ремонт коллектора и открыть проезд по улице Карбышева в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «В Кургане участок улицы Карбышева открыт досрочно. Все работы на проезжей части завершены. Дорога доступна для движения автотранспорта», — написано в telegram-канале коммунальной компании. Ограничение было введено 28 декабря прошлого года. Планировались, что проблема будет устранена до 29 января. На самотечном коллекторе по улице Карбышева в конце 2023 года произошла авария. Для проведения восстановительных работ необходимо было сузить полосу движения на участке от Перова до Циолковского. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям