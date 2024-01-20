В Кургане раньше срока открыли проезд по заблокированной улице

Коммунальщикам удалось досрочно выполнить ремонт коллектора и открыть проезд по улице Карбышева в Кургане. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».
«В Кургане участок улицы Карбышева открыт досрочно. Все работы на проезжей части завершены. Дорога доступна для движения автотранспорта», — написано в telegram-канале коммунальной компании. Ограничение было введено 28 декабря прошлого года. Планировались, что проблема будет устранена до 29 января.
На самотечном коллекторе по улице Карбышева в конце 2023 года произошла авария. Для проведения восстановительных работ необходимо было сузить полосу движения на участке от Перова до Циолковского.
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